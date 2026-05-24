Ngày 24/5, trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Vì những nụ cười trở lại, cuốn sách Siêu nhân bay qua sàn nhà đã ra mắt độc giả, được viết từ trải nghiệm thực tế của tác giả - người cha có con mắc chứng bại não.

Tác giả Bùi Mạnh Hà - cha của bé Alex (một cậu bé mắc chứng bại não) chia sẻ, hành trình đồng hành cùng con đã giúp anh nhận ra nhiều bài học sâu sắc. Anh đặc biệt ấn tượng với hai khái niệm được người bạn đồng hành - đồng tác giả Lê Thị Minh Nguyệt, gợi mở và tin rằng chúng có khả năng thay đổi góc nhìn của cộng đồng.

Cuốn sách mở ra lăng kính hoàn toàn mới về những em nhỏ vốn lâu nay vẫn được gắn với cụm từ yếu thế.

Thứ nhất là sự chuyển hóa từ cụm từ "yếu thế" sang "yêu thế". Theo anh Hà, mỗi đứa trẻ đều sở hữu một thế giới riêng với những nét đẹp và khả năng đặc biệt mà đôi khi người lớn chưa đủ kiên nhẫn để nhận ra. Thay vì chỉ nhìn nhận các em như những đối tượng cần chữa trị hay hỗ trợ, chúng ta cần thấu hiểu rằng các em cũng có cảm xúc, niềm vui và giá trị riêng.

"Các cháu vẫn đang hạnh phúc theo cách của mình và đôi khi chính người lớn cũng cần học cách hạnh phúc như các cháu đang tận hưởng," anh Hà xúc động bày tỏ.

Khái niệm thứ hai là ByNow Station – một "trạm dừng" nhắc nhở mỗi người hãy yêu thương và sống trọn vẹn trong hiện tại. Thông điệp này hướng tới tư duy tích cực: Ngừng nhìn nhận trẻ khuyết tật qua lăng kính của sự thiếu hụt, thay vào đó hãy trân trọng khả năng thích nghi, niềm vui sống và khát vọng hòa nhập mãnh liệt của các em.

Theo tác giả, Siêu nhân bay qua sàn nhà hướng đến hai nhóm độc giả trọng tâm với những thông điệp đa chiều.

Đối với phụ huynh có con khuyết tật, tác phẩm là điểm tựa tinh thần, đặc biệt trong những năm tháng đầu đời đầy bối rối, sốc tâm lý và mất phương hướng. Qua trải nghiệm của mình, anh Hà nhấn mạnh điều trẻ cần không chỉ là can thiệp y khoa mà là cơ hội hòa nhập thực sự. Hòa nhập không dừng ở phục hồi chức năng mà là để các em được trải nghiệm cuộc sống như những đứa trẻ bình thường: được lên rừng, xuống biển, vui chơi và lớn lên trong môi trường phát triển cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần.

Đối với gia đình có con phát triển bình thường, sách là công cụ để cha mẹ gieo mầm sự thấu cảm từ sớm. Việc đọc sách cùng con sẽ giúp trẻ em cảm thấy gần gũi hơn với những người bạn khuyết tật. Các em sẽ học được cách nhìn nhận nét đáng yêu, góc sáng và nghị lực của bạn bè mình thay vì e dè hay kỳ thị.

Đồng tình với quan điểm này, đồng tác giả Lê Thị Minh Nguyệt kỳ vọng tác phẩm sẽ tạo ra sự kết nối sâu sắc: "Tôi hy vọng chúng ta không chỉ là người đọc mà sẽ hóa thân thành những nhân vật trong cuốn sách, cùng người yếu thế và người khuyết tật cất lên tiếng nói của chính họ".

Không chỉ dừng lại ở một ấn phẩm giấy, nhóm thực hiện đang ấp ủ nhiều dự án mở rộng nhằm đưa thông điệp nhân văn tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Tác giả Bùi Mạnh Hà tiết lộ kế hoạch chuyển thể tác phẩm lên sân khấu kịch, đồng thời sản xuất các phim ngắn trực tuyến với hình ảnh, âm thanh minh họa sinh động để trẻ em dễ dàng theo dõi.

Nhận định mảng sách dành cho người khuyết tật và gia đình hiện nay vẫn còn thiếu vắng những tác phẩm mang tính khơi mở, chữa lành và kết nối cộng đồng, anh Hà cho biết trong thời gian tới sẽ ra mắt thêm nhiều đầu sách mới. Nổi bật trong số đó là các câu chuyện khai thác góc nhìn của anh chị em trong gia đình có người khuyết tật - những tâm tư vốn ít được giãi bày thành lời.