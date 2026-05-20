Tối 19/5, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 (2025-2026).

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại lễ trao giải, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc; thể hiện tư duy chính trị nhạy bén, tinh thần chủ động, trách nhiệm và bản lĩnh của báo chí cách mạng trong cụ thể hóa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị vào thực tiễn đời sống xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, báo chí cách mạng cần tiếp tục giữ vững vai trò dẫn dắt thông tin; bảo đảm nhanh nhạy nhưng chặt chẽ, kịp thời nhưng đúng định hướng, hấp dẫn nhưng chuẩn mực; kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục với nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới.

"Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cách mạng thực sự "tâm sáng, lòng trong, bút sắc", là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng", Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.

Tác giả, nhóm tác giả được trao giải A của cuộc thi.

Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi đã khẳng định uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà báo, chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhiều tầng lớp nhân dân.

Theo BTC, cuộc thi năm nay nhận được 2.004 tác phẩm của hơn 110 cơ quan báo chí trên cả nước, thuộc nhiều loại hình như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Các tác phẩm tập trung vào nhiều vấn đề thời sự như đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng; phát huy vai trò của báo chí trong củng cố niềm tin xã hội; cũng như những vấn đề mới nổi như chuyển đổi số, an ninh mạng và bảo vệ trận địa tư tưởng trên không gian số.

Tác giả, nhóm tác giả được trao giải B của cuộc thi.

Nhiều tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc nhận diện, phản bác các luận điệu xuyên tạc mà còn đề xuất những giải pháp thiết thực, nhấn mạnh vai trò của công nghệ, truyền thông hiện đại và sức mạnh của "thế trận lòng dân" trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ kết quả chấm chọn, BTC quyết định trao 72 giải thưởng, gồm 2 giải A, 10 giải B, 20 giải C và 40 giải Khuyến khích.

Tác giả, nhóm tác giả được trao giải C của cuộc thi.

Ở khối báo chí Trung ương, giải A được trao cho loạt bài Dân sự hóa Quân đội – Mũi tên độc trong chiến lược diễn biến hòa bình của nhóm tác giả Báo Quân đội nhân dân.

Khối báo chí địa phương có giải A thuộc về tác phẩm Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh của Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh.

Ở khối tạp chí, giải A được trao cho loạt bài Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những vụ việc, điểm nóng nhằm gây ra nguy cơ cách mạng màu ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm được đánh giá cao nhờ tính thời sự và chiều sâu phân tích như Lật tẩy chiêu trò chống phá Đại hội XIV của Đảng, Chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hay Phim xuyên tạc lịch sử trên không gian mạng – virus văn hóa độc hại cần ngăn chặn.

Trong khuôn khổ chương trình, BTC cũng trao Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc hưởng ứng và tổ chức cuộc thi.

Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp dành cho những người làm báo, cuộc thi còn trở thành diễn đàn quan trọng để lan tỏa nhận thức, củng cố niềm tin xã hội và phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.