Ra mắt 6 đầu sách thiện nguyện, toàn bộ tiền bán góp quỹ học bổng

Ngày 20/5 tại TPHCM, Quỹ Khởi sự từ tâm tổ chức lễ ra mắt tủ sách Tri thức thiện nguyện - bộ sách được định hướng trở thành nền tảng kiến thức cho những người đang dấn thân trong lĩnh vực từ thiện và công tác xã hội. Toàn bộ doanh thu từ việc phát hành sẽ được chuyển vào học bổng Tự lực vì chính tôi, hỗ trợ trẻ mồ côi và con em người hiến tạng nhân đạo.

Trong ngày đầu ra mắt, tủ sách giới thiệu 6 đầu sách xoay quanh các lĩnh vực quản trị, tri thức, phát triển con người và hoạt động xã hội, gồm cả những tựa sách dịch từ tiếng Anh lẫn tác phẩm do chính các thành viên quỹ chắt lọc từ thực tiễn nhiều năm dấn thân. Sáng kiến này xuất phát từ một nhận thức đúc kết sau nhiều năm lăn lộn ở tâm dịch, tâm bão, tâm lũ: lòng tốt thôi là chưa đủ, người làm thiện nguyện còn cần phương pháp, kỹ năng và tư duy bền vững để những giá trị trao đi thực sự chạm đúng nhu cầu và tạo ra tác động lâu dài.

Nổi bật trong danh mục là tùy bút Đi để thương - hành trình không thể đứng ngoài của nhà báo Nguyễn Đức Liên - Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm. Cuốn sách ghi lại những chuyến đi thiện nguyện thực tế qua nhiều năm - từ các tỉnh phía Bắc sau siêu bão Yagi, vùng lũ Nha Trang, Đắk Lắk đến động đất tại Myanmar.

Tác giả Nguyễn Đức Liên. Ảnh: HM

Anh Nguyễn Phú Đức - Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm, người dịch 2 trong số 6 đầu sách ra mắt - cho biết ý tưởng về tủ sách Tri thức thiện nguyện đã ấp ủ hơn 1 năm rưỡi, xuất phát từ một nhận thức: gần như không có tài liệu tiếng Việt nào bàn bài bản về phương pháp làm thiện nguyện.

Theo anh, người Việt Nam vốn có truyền thống cho đi rất tự nhiên nhưng nếu văn hóa đó không được kết hợp với tư duy quản trị và cách làm chuẩn mực, sức lan tỏa sẽ còn rất hạn chế. Anh cũng tiết lộ tủ sách không chỉ dừng lại ở ấn phẩm in mà còn tích hợp thêm các bài giảng được biên tập, bài nghiên cứu ứng dụng và các buổi thảo luận định kỳ - nhằm xây dựng một cộng đồng học tập thực sự cho những người đang dấn thân vì cộng đồng.

Chia sẻ với VietNamNet bên lề sự kiện, nhà báo Nguyễn Đức Liên cho biết chính nghề báo 40 năm đã trang bị cho ông nền tảng để hình thành những trang ký sự chân thực, nơi từng nhân vật bước ra với diện mạo đầy đủ. Ông cũng thẳng thắn đề cập ranh giới mỏng manh giữa từ thiện gắn với doanh nghiệp và câu chuyện đánh bóng hình ảnh và khẳng định những chuyến đi không có bất kỳ dự án kinh tế nào là minh chứng rõ nhất.

Nhà báo nói thêm về điều nhận lại từ những chuyến đi khi kể về một gia đình ở Bình Tân với người chồng cựu sinh viên Đại học Bách Khoa nay phải ngồi xe lăn, vợ chạy thận, 3 con nhỏ trong căn nhà chật hẹp. Quỹ đã hỗ trợ xe lăn, chi phí chạy thận và học bổng cho các con. Những điểm "chạm" với các hoàn cảnh khiến ông vô cùng hạnh phúc.

Nhà báo Nguyễn Đức Liên chia sẻ về các trường hợp khó khăn khi đi từ thiện (video: HM)

Cuốn sách thay đổi cách nhìn về việc nuôi dạy con

Tác giả của cuốn sách Thương cho roi cho vọt? (Bách Việt Books phát hành) là Alice Miller, nhà tâm lý học nổi tiếng, người đã dành cả cuộc đời để đi sâu vào những vết thương tâm hồn của trẻ em. Bà mạnh mẽ phản đối quan niệm “cha mẹ luôn đúng” và trở thành một tiếng nói tiên phong bảo vệ quyền được tôn trọng của trẻ em. Những cuốn sách của bà, đặc biệt là Thương cho roi cho vọt? đã làm thay đổi cách thế giới nhìn về việc nuôi dạy con và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ độc giả.

Điều khiến cuốn sách trở nên đặc biệt là cách nó bóc tách một câu nói tưởng chừng rất quen thuộc trong nhiều nền văn hóa Á Đông. Từ lâu, người lớn vẫn tin rằng đánh mắng là cách dạy dỗ, là vì tương lai của con. Nhưng Alice Miller chỉ ra rằng, phía sau những lời biện minh ấy có thể là một chuỗi đau đớn âm thầm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người từng bị tổn thương thời nhỏ, nếu không nhận diện nỗi đau của chính mình, rất dễ lặp lại sự khắc nghiệt với con cái, rồi gọi đó là giáo dục.

Cuốn sách không đơn thuần kể những câu chuyện gia đình. Nó còn đi xa hơn, liên hệ giữa cách nuôi dạy trẻ và cội rễ của bạo lực trong xã hội. Alice Miller phân tích rằng nhiều nhân vật độc tài, nhiều kẻ gây ra tội ác tập thể trong lịch sử, từng trải qua tuổi thơ đầy kiểm soát, nhục mạ và trừng phạt. Những cảm xúc bị dồn nén trong một đứa trẻ không biến mất, chúng có thể hóa thành giận dữ, lạnh lùng hoặc tàn nhẫn khi người đó trưởng thành. Đó là luận điểm gây chấn động của bà: Một xã hội bạo lực có thể bắt đầu từ những căn phòng trẻ em nơi tiếng khóc bị phớt lờ.

Dù ra đời từ năm 1980, cuốn sách vẫn gây rung động mạnh mẽ trong xã hội hiện đại. Khi nhiều bậc cha mẹ trẻ bắt đầu tìm kiếm phương pháp nuôi dạy con bằng sự thấu cảm thay vì quyền lực, tác phẩm của Alice Miller như một tiếng chuông thức tỉnh. Nó không chỉ dành cho cha mẹ mà cho bất kỳ ai từng là một đứa trẻ, nghĩa là cho tất cả chúng ta.