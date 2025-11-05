Sáng 5/11, tại Hà Nội, Cục TDTT phối hợp với VTVcab, Vietcontent, tổ chức họp báo công bố Cúp Chiến thắng 2025. 10 năm qua, Cúp Chiến thắng ghi nhận hơn 100 gương mặt tiêu biểu, trong đó có thể kể tới những tên tuổi, như: Nguyễn Thị Ánh Viên, Quách Thị Lan, Nguyễn Huy Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Quang Hải…

Cuộc bình chọn Cúp Chiến thắng 2025 sẽ rất hấp dẫn.

Cúp Chiến thắng 2025 tiếp tục duy trì 11 hạng mục bình chọn, phản ánh toàn diện các lĩnh vực của thể thao Việt Nam gồm: Nam VĐV của năm; nữ VĐV của năm; VĐV trẻ của năm; HLV của năm; đội tuyển của năm; đồng đội của năm; VĐV được yêu mến nhất; VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm; hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm; giải thưởng thành tựu trọn đời và Cống hiến cho sự nghiệp ngoại giao xuất sắc của năm.

Tổng mức thưởng của Cúp Chiến thắng 2025 lên tới 750 triệu đồng, trong đó 3 hạng mục “Nam VĐV của năm”, “Nữ VĐV của năm” và “Đội tuyển của năm” đều nhận thưởng 100 triệu đồng/hạng mục.

Cúp Chiến thắng có hai vòng bầu chọn gồm: Vòng 1 dành cho khán giả và người hâm mộ cả nước; vòng 2 dành cho hội đồng bình chọn là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà báo uy tín. Ban tổ chức chốt danh sách đề cử của các chuyên gia và tiến hành bầu chọn sau SEA Games 33 (từ ngày 9 đến 20/12).