Ngày 2/6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ra mắt tập thơ Sự mê đắm của Hồ Gươm của GS.TS, nhà thơ - cựu binh Mỹ Bruce Weigl, qua bản dịch của Trần Lê Khánh. Sự kiện này không chỉ giới thiệu một tác phẩm văn học mới mà còn khắc họa rõ nét hành trình hàn gắn đặc biệt, nơi những cựu binh Mỹ trở thành những đại sứ tích cực quảng bá văn học và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Chia sẻ về mạch nguồn sáng tác cho tập thơ Sự mê đắm của Hồ Gươm, nhà thơ Bruce Weigl cho biết câu trả lời quan trọng và đơn giản nhất chính là tình yêu dành cho Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.

Nhà thơ Trần Lê Khánh, Bruce Weigl, Hữu Việt tại buổi giao lưu ra mắt tập thơ.

Cảm hứng thi ca của ông được nuôi dưỡng bởi những điều dung dị nhất. Ông nhận ra từ khoảng 40 năm trước, mỗi khi ở Việt Nam, những vần thơ trong ông trở nên sống động nhất và ông có thể viết không ngừng nghỉ.

Đặc biệt tại Hà Nội, thơ đến với ông một cách vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần đi dạo hoặc ngồi ở quán cà phê, thơ như tự tìm đến khiến ông có cảm giác mình chỉ là người ghi chép lại chính đời sống thường nhật của người Việt.

Bên cạnh nhịp sống, những giá trị cốt lõi của người Việt cũng là điều khiến vị giáo sư người Mỹ cảm phục. Ông trân trọng tình yêu đất nước và đồng bào, sự trung thực sâu sắc, sự tận tâm chăm sóc những người yếu thế, cũng như việc luôn coi trọng nền giáo dục tốt nhất cho thế hệ trẻ.

Tác giả nhấn mạnh ông muốn xuất bản tập thơ này tại Việt Nam thay vì ở Mỹ bởi chính mảnh đất này đã nuôi dưỡng những tác phẩm của ông. Qua đó, ông mong muốn thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho đất nước và nền văn hóa lâu đời của người Việt.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiểu - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Đánh giá về ý nghĩa của việc những cựu binh Mỹ nỗ lực quảng bá văn hóa Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã thuật lại cuộc gặp gỡ với cựu Ngoại trưởng John Kerry tại Washington DC vào năm 2023. Ngài John Kerry từng thừa nhận rằng trong chiến tranh Việt Nam, nước Mỹ đã thất bại về chính trị, quân sự và ngoại giao nhưng họ lại có một "chiến thắng": đó là phát hiện ra một nền văn hóa.

"Vượt lên trên sự ám ảnh của quá khứ, các cựu binh Mỹ đã trở thành những người nỗ lực quảng bá vẻ đẹp văn học và văn hóa Việt Nam như một yếu tố quan trọng đối với công chúng Mỹ", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.

Nhà thơ Bruce Weigl Bruce Weigl (sinh năm 1948, Ohio, Hoa Kỳ) từng tham chiến tại Quảng Trị giai đoạn 1967-1968 trước khi trở thành một trong những tiếng nói phản chiến nổi bật của văn học Mỹ hậu chiến. Ông đã xuất bản 14 tập thơ, hai lần vào chung kết giải Pulitzer và được biết đến với những tác phẩm về chiến tranh Việt Nam như Bài ca bom Napalm. Năm 2024, ông được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp trong việc quảng bá văn học Việt Nam và thúc đẩy giao lưu văn học giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.