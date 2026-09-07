Theo báo Guardian, ông Panetta, người từng giữ chức Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn mới đây: “Không có gì lạ khi Mỹ và Iran đang mắc kẹt trong một thế bế tắc tồi tệ, nơi thực sự có rất ít lựa chọn để chấm dứt cuộc xung đột này. Tôi nghĩ nhiều khả năng cuộc xung đột này sẽ tiếp diễn thêm 6 tháng nữa mà không được giải quyết".

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: PBS

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng cuộc đối đầu giữa Washington - Tehran đang trên đà trở thành "một cuộc chiến thất bại khác tại Trung Đông, giống như ở Iraq và Afghanistan".

Ông Panetta đưa ra nhận định trên vài ngày sau khi Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đột ngột xin từ chức giữa lúc xung đột vẫn tiếp diễn, sau những thông tin về căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth liên quan đến một loạt vụ sa thải nhân sự.

"Quân nhân Mỹ đang phải ra trận vào thời điểm Lầu Năm Góc và cơ cấu chỉ huy đang trải qua tình trạng hỗn loạn tột độ. Điều này thực sự tạo ra cảm giác rằng không có ai đang nắm quyền điều hành. Tôi cho rằng dù là Iran hay các đối thủ khác, họ đang nhìn vào nước Mỹ và thấy sự yếu kém trong khả năng thực sự triển khai sức mạnh quân sự để bảo vệ đất nước… Đó là một tín hiệu tồi tệ cần tránh trong bối cảnh chúng ta đang phải đối mặt với các mối đe dọa”, ông Panetta, người từng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ từ năm 2011 - 2013 nói.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định cơ quan này đang hoạt động với “công suất tối đa” dưới sự lãnh đạo của ông Hegseth.

“Giả định cho rằng Bộ Chiến tranh đang rơi vào tình trạng hỗn loạn là hoàn toàn vô căn cứ và là sự xúc phạm đối với mọi chuyên gia cũng như quân nhân tận tụy đang làm việc tại đây mỗi ngày để bảo vệ đất nước. Đây chính là diện mạo của công cuộc cải cách”, phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh.

Các lựa chọn của Mỹ

Hồi tháng Ba, chỉ 3 tuần sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, ông Panetta chia sẻ với tờ Guardian rằng ông tin Tổng thống Donald Trump đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Theo cựu quan chức này, ông Trump phải cân nhắc giữa việc mở rộng quy mô xung đột nhằm loại bỏ lợi thế gây sức ép của Iran tại eo biển Hormuz hay "đơn giản là rút lui và tuyên bố chiến thắng" bất chấp nguy cơ bị coi là thất bại. Đầu tuần này, ông Panetta khẳng định ông Trump vẫn đang ở trong tình thế đó.

Theo ông Panetta, lãnh đạo Nhà Trắng hiện có 3 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là rút lui và "thừa nhận đây là một cuộc chiến thất bại", điều ông Panetta tin khó có khả năng xảy ra.

Lựa chọn thứ hai là "kéo dài tình trạng bế tắc hiện tại với các cuộc tấn công qua lại và ăn miếng, trả miếng", trong khi cả hai bên đều cố gắng "tránh bùng nổ một cuộc chiến nguy hiểm hơn", nhưng lại từ chối đàm phán hay đầu hàng. Ông Panetta đánh giá cách tiếp cận đó sẽ dẫn đến "điều mà tất cả các bên đều lo ngại" là một cuộc xung đột kéo dài khác tại Trung Đông.

Lựa chọn thứ 3 là Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz và loại bỏ "đòn bẩy nguy hiểm nhất" Iran nắm giữ đối với Mỹ - khả năng "đóng cửa và gây gián đoạn" tuyến đường huyết mạch của thương mại toàn cầu này.

Khi được hỏi liệu ông có tin Mỹ có thể "giành chiến thắng" trong cuộc xung đột này hay không, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đáp: "Chỉ có thể thắng nếu có sự thay đổi mạnh mẽ trong thái độ của Mỹ, thể hiện rõ ràng rằng mục tiêu hàng đầu của Mỹ vào thời điểm này là mở lại eo biển Hormuz".

Ông Panetta cũng nhận định ông Trump đã làm tổn hại đến uy tín của mình khi nhiều lần đưa ra những tuyên bố sai lệch về việc sắp đạt một thỏa thuận chấm dứt xung đột và eo biển Hormuz vẫn đang mở cửa.

Nhà Trắng hiện chưa lên tiếng phản hồi yêu cầu bình luận về các phát biểu của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Panetta.