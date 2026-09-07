Theo WANA, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 6/9 tuyên bố rằng Iran đang áp dụng các chiến lược mới nhằm đối phó với các lệnh phong tỏa của Mỹ.

Một trong những thay đổi lớn đầu tiên trong cách tiếp cận của Iran đối với eo biển Hormuz là mở rộng khu vực hạn chế tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman trong những ngày tới.

"Khu vực hạn chế mới sẽ bao phủ vùng nằm giữa tuyến phong tỏa của Mỹ và các cảng xuất hàng của Iran, hay dễ hiểu hơn là 2 đầu của eo biển Hormuz. Tàu thuyền đi vào khu vực này mà không phối hợp với Iran sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc", ông Rezaei cho biết.

Các tàu chở dầu ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Cũng theo quan chức Iran, eo biển Hormuz đang "đóng cửa hoàn toàn", bất chấp việc chính quyền Mỹ nhiều lần tuyên bố rằng các tàu chở dầu vẫn đang di chuyển qua tuyến hàng hải này.

"Thực tế thì có một số tàu đã sử dụng một tuyến đường nhiều đá ngầm gần Oman, trong khi một số tàu tắt định vị khi cố gắng di chuyển qua khu vực này. Nhưng phần lớn các tàu làm như vậy đều bị hư hại. Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi phía bên kia có hành động thực tế", ông Rezaei nhấn mạnh.

Trong tuyên bố của mình, ông Rezaei đã bác bỏ những nhận định cho rằng lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu hoặc nạn đói tại Iran, đồng thời cho biết chính phủ đã chuẩn bị từ trước. Ngoài ra, cách tiếp cận mới của Iran không có nghĩa là phương án ngoại giao đã bị từ bỏ. Tuy nhiên, Tehran sẽ chờ đợi các bước đi thực tế từ Mỹ, thay vì chỉ dựa vào những lời hứa hoặc bảo đảm từ các bên trung gian.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 6/9 đã tiếp tục đăng tải lên mạng xã hội một hình ảnh mô phỏng việc tấn công đảo Kharg, đồng thời khẳng định nền kinh tế của Iran "đang sụp đổ".

"Tạm biệt đảo Kharg. Ngành xuất khẩu dầu của Iran đang đình trệ, đồng tiền của Iran đã bị phá hủy. Iran là một nền kinh tế đang sụp đổ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.