Trong cuộc phỏng vấn ngắn với hãng thông tấn Al Jazeera hôm 26/8, Tổng thống Trump đánh giá các biện pháp trừng phạt kinh tế và các cuộc tấn công quân sự đều mang lại hiệu quả như nhau cho Mỹ trong cuộc đối đầu với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng với Iran đã kéo dài gần 6 tháng, ông Trump cho biết mình “không hề vội vã” và không đặt ra mốc thời gian cụ thể nào cho việc khôi phục thương lượng nhằm chấm dứt xung đột.

“Iran đang gánh chịu lạm phát phi mã và nền kinh tế của họ đang sụp đổ”, ông Trump bình luận, đồng thời nhấn mạnh ông sẵn sàng để tình trạng này tiếp diễn càng lâu càng tốt.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng rẽ cùng ngày với kênh truyền hình cáp Newsmax, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington vẫn chưa loại trừ phương án dùng sức mạnh quân sự chống Iran sau khi áp đặt những biện pháp trừng phạt "chưa từng có tiền lệ" nhằm cô lập quốc gia Hồi giáo về mặt kinh tế trong tuần này.

"Chúng tôi biết áp lực kinh tế là điều gây tổn hại lớn nhất cho Iran vào lúc này. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn không loại trừ khả năng sử dụng các cuộc tấn công quân sự tại bất kỳ đâu ở eo biển Hormuz", ông Hegseth cho hay.

Phía Iran hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi các phát biểu mới của giới lãnh đạo Mỹ.

Tuy nhiên, trước đó trong ngày, Bộ Ngoại giao Iran đã công khai chế giễu kế hoạch cô lập và bóp nghẹt nền kinh tế của Mỹ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei mô tả chính sách mới của Washington “hoàn toàn vô nghĩa” vì họ công bố lại các biện pháp trừng phạt vốn đã tồn tại từ trước.

Cũng theo ông Baqaei, Mỹ "đã tìm đến Bahrain, một quốc gia hầu như không có hoạt động trao đổi kinh tế đáng kể nào với Iran, để chứng minh rằng 'liên minh' của họ đang hoạt động hiệu quả". Phát biểu của ông Baqaei ám chỉ đến việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã thảo luận với người đồng cấp Bahrain Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa về việc duy trì áp lực tài chính đối với Iran.