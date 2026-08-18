Nga tuyên bố lập kỷ lục về số UAV Ukraine bắn hạ được. Ảnh: Anadolu

Theo hãng tin Anadolu, Nga cho biết kỷ lục trước đó được thiết lập hôm 16/8 với 1.478 UAV bị ngăn chặn.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: “Các hệ thống phòng không của chúng tôi đã bắn hạ... 1.671 phương tiện bay không người lái cánh cố định”. Ngoài ra, quân Nga đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Krasnopodillya và Orikhuvatka tại tỉnh Donetsk, đồng thời tấn công các trung tâm hậu cần, cơ sở nhiên liệu, năng lượng và hạ tầng giao thông các lực lượng Ukraine đang sử dụng.

Theo Moscow, các cuộc tập kích còn nhằm vào cơ sở lắp ráp, kho chứa UAV và linh kiện cũng như những địa điểm triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine và nhân sự nước ngoài tại 148 vị trí.

Riêng trong tối 17/8, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các UAV tấn công của nước này đã đánh trúng các bồn chứa nhiên liệu dành cho quân Ukraine tại cảng Odessa.

Giới chức Ukraine chưa lập tức bình luận về những tuyên bố của Nga. Việc xác minh độc lập các thông tin trên gặp nhiều khó khăn do xung đột Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra.

Đêm 17/8, thủ đô Moscow của Nga và các khu vực lân cận đã hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất của các UAV Ukraine trong 2 năm qua. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thống kê từ tối 17/8 đến 5h sáng 18/8 có 620 UAV lao về Moscow và ít nhất 180 chiếc đã bị bắn hạ.

Cuộc tấn công của các UAV Ukraine diễn ra sau một trong những vụ tập kích lớn nhất nhằm vào Moscow đêm 15/8, rạng sáng 16/8, với khoảng 600 UAV được phóng về phía thủ đô Nga.