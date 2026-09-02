Theo Kyiv Independent, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 1/9 đã xác nhận việc xúc tiến thành lập một công ty công nghệ quốc phòng của riêng mình, với nhà đầu tư lớn nhất là công ty Palantir của Mỹ.

"Ukraine luôn là ưu tiên của tôi. Đội ngũ của chúng tôi đã tích lũy được kinh nghiệm độc đáo khi làm việc với công nghệ quốc phòng tại Ukraine và trực tiếp chứng kiến công nghệ đang làm thay đổi tiền tuyến ra sao. Giờ đây, chúng tôi muốn sử dụng kinh nghiệm này để phát triển những công nghệ sẽ củng cố Ukraine, hỗ trợ các đồng minh của chúng tôi và cuối cùng làm cho thế giới an toàn hơn", ông Fedorov cho biết.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: X/@FedorovMykhailo

Về phía Palantir, công ty này khẳng định "rất vui mừng" khi có thể giúp Ukraine tăng cường an ninh, đồng thời giúp xây dựng một tương lai an toàn hơn cho toàn thế giới. Các thông tin chi tiết về công ty mới của ông Fedorov sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Financial Times, ông Fedorov cũng tiết lộ về việc đang tìm kiếm nguồn đầu tư của Mỹ cho một quỹ công nghệ quốc phòng mới, đồng thời đề nghị giúp Washington phát triển năng lực UAV để đổi lấy các tên lửa đánh chặn Patriot cho Kiev.

Khi còn làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Fedorov đã trở thành một trong những quan chức chính phủ được yêu thích nhất nước này nhờ việc giám sát nhiều cuộc cải cách lớn và những sáng kiến quan trọng nhằm củng cố quân đội. Các đề xuất của ông Fedorov nhận được sự ủng hộ của nhiều người Ukraine, khiến việc Tổng thống Zelensky cách chức ông vào giữa tháng 7 gây bất ngờ đối với công chúng.

Hướng đi sau đó của ông Fedorov cũng thu hút được sự chú ý rất lớn của dư luận, khi ông từ chối các vị trí khác do Tổng thống Zelensky đề nghị. Vào cuối tháng 8, ông Fedorov đã đồng ý đảm nhiệm vị trí cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto.