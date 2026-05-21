Ngày 21/5, tại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan, đại diện VKS đã đề xuất mức án và phần bồi thường dân sự đối với các bị cáo.

Ngoài đề xuất mức án 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với bà Tiến, đại diện VKS còn đề nghị HĐXX buộc bị cáo phải khắc phục 108 tỷ đồng.

Theo đại diện VKS, bà Tiến đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 7,5 tỷ đồng và nộp thêm 17 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả vụ án. Bị cáo Tiến được đánh giá là người tích cực nhất trong việc nộp tiền khắc phục hậu quả so với các bị cáo khác.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa.

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX buộc ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) phải liên đới bồi thường cùng với bà Tiến số tiền hơn 394 tỷ đồng; ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Y tế trọng điểm) liên đới bồi thường hơn 223 tỷ đồng.

Thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước

Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, nguồn vốn đầu tư cho dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức là vốn ngân sách nhà nước.

Do vậy, việc quản lý, sử dụng nguồn vốn này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công nói chung, cũng như các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo đảm sử dụng nguồn vốn hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Thế nhưng quá trình triển khai thực hiện, một số cá nhân tại Ban Y tế trọng điểm - đơn vị đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư của 2 dự án trên - đã làm trái quy định của pháp luật, dẫn đến việc dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây hậu quả thất thoát, lãng phí lớn tài sản của Nhà nước.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Viện kinh tế xây dựng, Ban Y tế trọng điểm phê duyệt dự toán và ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài tại 4 gói thầu với đơn giá cao hơn nhiều lần giá trị tính theo định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 70 tỷ đồng.

Ban Y tế trọng điểm cũng đề xuất phân chia các gói thầu không theo tính chất kỹ thuật, không theo trình tự thực hiện, không bảo đảm tính đồng bộ của dự án, trái quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; dự án chưa có dự toán được phê duyệt, giá trị gói thầu chỉ là ước tính, chưa có hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trái quy định của pháp luật.

Việc làm trên đã dẫn đến quá trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu có nhiều sai phạm. Hợp đồng ký kết là hợp đồng khung, không có nội dung khối lượng công việc chi tiết, không có dự toán kèm theo, không quy định bảng giá chi tiết, không có thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, cách thức đo đếm khối lượng, số lượng để làm cơ sở nghiệm thu thanh toán.

Đồng thời, Ban Y tế trọng điểm cũng không quy định nguyên tắc, thời gian tính điều chỉnh, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng, vi phạm quy định của Luật đấu thầu năm 2013 và các văn bản dưới luật liên quan.

Tại 2 dự án, dù có khối lượng công việc phát sinh nhưng không có cơ sở để điều chỉnh hợp đồng, không có cơ sở để giải ngân thanh toán trong khi nguồn vốn đã được thu xếp.

Đây là nguyên nhân dẫn đến 2 dự án dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024, gây lãng phí tài sản nhà nước hơn 733 tỷ đồng.