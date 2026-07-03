Theo bản án sơ thẩm, Dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận và giao cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Thời điểm xảy ra vụ án, Công ty Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng.

Dù vậy, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã có thủ tục pháp lý; triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 938 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 638 cá nhân, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án, có hơn 300 người bị hại bổ sung kháng cáo.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án. Ảnh: CTV

Họ yêu cầu HĐXX cấp phúc thẩm hủy một phần hoặc toàn bộ bản án vì cho rằng có vi phạm nguyên tắc cơ bản của Bộ Luật Tố tụng hình sự về tính hợp pháp của hợp đồng. Theo các nhà đầu tư, họ ký hợp đồng với Công ty Phúc Sơn chứ không phải ký hợp đồng với cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nên pháp nhân có thể tiếp tục dự án.

Có người bị hại kháng cáo với nội dung không chấp nhận tiền bồi thường mà muốn nhận đất; đề nghị xem xét lại tội danh của Nguyễn Văn Hậu; buộc Công ty Phúc Sơn phải trả lại số tiền họ đã nộp kèm số tiền lãi phát sinh do chiếm dụng vốn suốt thời gian qua; đề nghị làm rõ hơn 7.000 tỷ đồng đã dùng ra sao.

Nhiều người bị hại cũng cho rằng mình bị Công ty Phúc Sơn chiếm dụng vốn để thực hiện các dự án BT, đề nghị công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng. Trường hợp công ty chuyển dự án cho đối tác khác thì phải thực hiện đúng nghĩa vụ.

Thể hiện sự bức xúc, có hàng trăm người bị hại đòi tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Theo đại diện VKS, ở ngày xét xử đầu tiên, thái độ, cách sử dụng ngôn từ của bị cáo Nguyễn Văn Hậu chưa được chuẩn mực. Việc hàng trăm người bị hại bức xúc với bị cáo Hậu là điều dễ hiểu khi họ đã phải bỏ tiền ra mua đất rồi bị lừa, tiếp đó lại phải nhiều lần bay ra Hà Nội theo triệu tập để thực hiện quyền của mình.

Những người bị hại “cần được chia sẻ, thấu hiểu”. Có những người bị hại đã nghỉ hưu, có bị hại là thầy cô giáo… Họ đã dành dụm từng đồng lương của mình với mong muốn mua được nhà, nhưng ước mơ an cư đến nay vẫn còn dang dở.

“Bị cáo Hậu cần nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình, cư xử đúng mực với các bị hại”, lời vị đại diện VKS.

Số phận dự án Khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang

Tại bản án sơ thẩm, HĐXX kiến nghị như sau: “Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, để tránh lãng phí, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư”.

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Tòa án quân sự (TAQS) Trung ương, VKS quân sự Trung ương, đề nghị sớm xem xét, giải quyết vụ án nêu trên.

Nội dung văn bản nêu, nhiều khách hàng có liên quan đến dự án Khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang do Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư đã tập trung đông người tại khu vực gần dự án để khiếu kiện…

UBND tỉnh đề nghị TAQS Trung ương và VKS Quân sự Trung ương sớm xem xét giải quyết vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Phát biểu ý kiến trong phần tranh luận sáng nay, đại diện VKS cho hay: Đối với diện tích sân bay Nha Trang, đến nay Bộ Quốc Phòng đã giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa để tỉnh dùng quỹ đất này phát triển địa phương. Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm kiến nghị tỉnh Khánh Hòa báo cáo việc sử dụng quỹ đất này.