Dự kiến ngày 7/4, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị, liên quan dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM).

Trong đó, ông Lê Quang Thung (nguyên quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Loan bị bắt tạm giam, sau đó được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) và bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Hương Lan hiện đang bỏ trốn nên bị xét xử vắng mặt.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 7–10/4, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa. Có 95 tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan được triệu tập tới tòa.

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn ở Phường 12, Quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu, TPHCM) theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bị cáo tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Ngoài ra, một số bị cáo còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Lê Quang Thung với vai trò là quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận 3 triệu USD; thực tế đã 2 lần nhận 200.000 đô-la Singapore và 300.000 USD của bà Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín), Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) để bán khu đất 39-39B cho Linh, Dừa trái pháp luật.

Ông Thung còn chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản công sang cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Như Loan bị cho là nhận thức rõ khu đất 39-39B là tài sản nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho bị cáo Linh, Dừa mua khu đất không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật. Sau đó, hai bị cáo Linh, Dừa chuyển nhượng lại khu đất cho bà Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Thông qua việc mua, bán khu đất 39-39B, bà Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.