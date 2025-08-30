Ngày 8/8, anh P.Đ.C (sinh năm 2022, trú tại Nghệ An) đang làm việc ở Đà Nẵng thì bất ngờ bị điện giật. Anh C. được Trung tâm Cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng ngưng tuần hoàn kéo dài, hôn mê sâu và tím tái toàn thân.

Ngay lập tức, hệ thống báo động đỏ liên khoa được kích hoạt. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu tiến hành ép tim, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, trong khi ê-kíp Ngoại Tim mạch, Gây mê Hồi sức và Hồi sức Tích cực - Chống độc khẩn trương thiết lập hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) để duy trì tuần hoàn và hô hấp.

Bác sĩ chuyên khoa II Hà Sơn Bình, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngừng tim kéo dài hơn 30 phút - ngưỡng “cửa tử” mà tỷ lệ sống sót gần như bằng 0.

Ê-kíp đã huy động mọi biện pháp hồi sức tối khẩn, từ ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện nhiều lần, cho đến chỉ định ECMO - tim phổi nhân tạo.

Ban Giám đốc bệnh viện quyết định phê duyệt tạm ứng toàn bộ chi phí điều trị khi chưa liên lạc được với thân nhân, để kịp thời giành giật từng giây cho sự sống.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, dù có tổn thương đa cơ quan nặng, anh C. đã hồi phục hoàn toàn và ra viện.

Bác sĩ Bình cho biết, trường hợp này đã được các bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 thực hiện hồi sinh tim phổi liên tục, cố gắng duy trì máu lên não. Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp bài bản, chạy đua với thời gian để cứu người bệnh.

1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình Đến đêm 25/8, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam tiếp nhận 15 trường hợp cấp cứu sau lốc xoáy, trong đó, 1 nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Cấp cứu bệnh nhân vì quên thiết bị y tế suốt 2 năm trong người Bỏ qua lời khuyên của bác sĩ về việc tái khám, bệnh nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng biến chứng nặng do không rút Sonde JJ hai năm.