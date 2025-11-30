Theo Pravda, cựu Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak ngày 29/11 đã trả lời phỏng vấn của tờ Financial Times sau khi rời khỏi cương vị của mình.

"Tôi không có điều gì oán trách Tổng thống Zelensky. Ông ấy là bạn của tôi trước khi đảm nhận vị trí lãnh đạo, và vẫn sẽ là như vậy", ông Yermak nói.

Cũng theo ông Yermak, phái đoàn đàm phán do ông dẫn dắt đã thành công trong việc sửa đổi phiên bản ban đầu của "kế hoạch hòa bình" do Mỹ đề xuất.

"Phái đoàn của tôi và các đối tác Mỹ đã đảm bảo rằng kế hoạch hòa bình 28 điểm trước đó không còn tồn tại. Dù còn một số điều khoản khó khăn, nhưng một thỏa thuận mà các bên có thể chấp nhận là hoàn toàn khả thi. Trong mọi trường hợp, Tổng thống Zelensky sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào đi ngược lại lợi ích quốc gia", ông Yermak nhấn mạnh.

Cựu Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak. Ảnh: X/@AndriyYermak

Trước đó, ông Yermak tiết lộ với tờ New York Post rằng ông có kế hoạch ra tiền tuyến sau khi từ chức, nhưng không nêu rõ thời gian.

"Tôi sẽ ra tiền tuyến và sẵn sàng hứng chịu mọi sự trả thù. Tôi là người trung thực và đàng hoàng. Tôi thấy rằng bản thân mình đang bị bôi nhọ và không muốn gây thêm rắc rối cho ông Zelensky", ông Yermak nói.

Vào sáng 28/11, Tổng thống Zelensky đã công bố quyết định sa thải ông Yermak, sau khi ông này bị cơ quan chống tham nhũng Ukraine khám xét nhà riêng.

Việc khám xét nhà riêng của ông Yermak diễn ra trong bối cảnh Ukraine mở cuộc điều tra một đường dây tham nhũng quy mô lớn. Ông Yermak hiện chưa bị coi là nghi phạm trong cuộc điều tra, nhưng đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các nghị sĩ đối lập.

Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) ngày 10/11 đã cáo buộc doanh nhân Timur Mindich dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 100 triệu USD liên quan tới các quan chức năng lượng cấp cao. Vụ việc này đã khiến cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov bị tạm giam và 2 bộ trưởng Ukraine phải từ chức.