Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 28/11 đã xác nhận việc Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak nộp đơn từ chức.

"Tôi thông báo việc này để tránh những đồn đoán và thông tin thất thiệt. Văn phòng Tổng thống sẽ được tái cơ cấu", ông Zelensky cho biết.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, ông sẽ cân nhắc người thay thế vào ngày 29/11. "Đối thủ mong chúng ta mắc sai lầm, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Công việc của chúng ta vẫn tiếp tục", ông Zelensky nhấn mạnh.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trước đó cùng ngày, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Chuyên biệt (SAPO) đã khám xét phòng làm việc và nhà riêng của ông Andriy Yermak.

Việc khám xét nhà riêng của ông Yermak diễn ra trong bối cảnh Ukraine mở cuộc điều tra một đường dây tham nhũng quy mô lớn. Ông Yermak hiện chưa bị coi là nghi phạm trong cuộc điều tra, nhưng đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các nghị sĩ đối lập.

Trước đó, NABU ngày 10/11 đã cáo buộc doanh nhân Timur Mindich dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 100 triệu USD liên quan tới các quan chức năng lượng cấp cao. Vụ việc này đã khiến cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov bị tạm giam và 2 bộ trưởng Ukraine phải từ chức.

Bình luận về việc cơ quan chống tham nhũng Ukraine khám nhà ông Yermak, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng đại án tham nhũng năng lượng đã gây ra sự mất ổn định chính trị ở Kiev.

"Vụ bê bối tham nhũng ở Ukraine đang lan rộng, làm rung chuyển hệ thống chính trị của nước này", ông Peskov nói ngày 28/11.