Ngày 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử hơn 50 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Theo cáo trạng, Nghị định 15/NĐ-CP ngày 2/2/2018 quy định chi tiết về một số điều của Luật An toàn thực phẩm có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.

Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn cấp Giấy tiếp nhận.

Để hoàn thiện hồ sơ và sớm được cấp Giấy tiếp nhận, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thỏa thuận, thống nhất với chuyên viên của Cục ATTP đưa tiền chi ngoài với mức trung bình từ 5-10 triệu đồng/hồ sơ, tùy từng thời điểm và từng loại hồ sơ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP) bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ với cáo buộc hưởng lợi gần 44 tỷ đồng. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Phong thừa nhận, nếu bị cáo không đưa ra chủ trương thì cấp dưới không thể nhận tiền từ doanh nghiệp.

Theo trình bày của ông Phong, sau khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực, số lượng hồ sơ cần giải quyết tăng đột biến. Để tránh ùn tắc, ông Phong chỉ đạo việc huy động thêm các phòng, ban không có chức năng chuyên môn tham gia xử lý hồ sơ.

Quá trình giải quyết hồ sơ, các doanh nghiệp lớn thường tự hoàn thiện được hồ sơ, còn các doanh nghiệp nhỏ thường không đáp ứng yêu cầu, phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần. Vì vậy, các doanh nghiệp này đề nghị được các phòng, ban của Cục ATTP hướng dẫn, hỗ trợ.

Khi cấp dưới báo cáo vấn đề trên, ông Phong chỉ yêu cầu xử lý đúng quy định, không vì được “hỗ trợ” mà bỏ qua hồ sơ không đạt.

Vẫn theo lời khai của cựu Cục trưởng, do không có thỏa thuận cụ thể nên với mỗi hồ sơ được ký duyệt, có phòng đưa cho ông 2,5 triệu đồng, có phòng đưa từ 1–1,5 triệu đồng. Ông Phong đã ký hơn 20.000 hồ sơ và được cấp dưới đưa tổng cộng hơn 43 tỷ đồng.

Bị cáo nhận tiền trực tiếp tại phòng làm việc, mức tiền không cố định. Khi đưa, cấp dưới chỉ nói với bị cáo đây là tiền doanh nghiệp đưa và “đưa bao nhiêu thì bị cáo biết bấy nhiêu''.

Trả lời thẩm vấn về việc sử dụng số tiền đã nhận hối lộ, ông Phong cho biết đã dùng một phần để chi cho người thân gặp khó khăn, đóng góp tổ chức các hoạt động thể thao của đơn vị. Bị cáo nói đã khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Đứng trước Hội đồng xét xử, ông Phong khai không chỉ đạo việc tạo điều kiện sớm cấp Giấy tiếp nhận và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP vì việc này đã phân công cho cựu Cục phó Nguyễn Hùng Long. Tất cả quy trình tiếp nhận đơn, lập đoàn kiểm định, xử lý tồn tại, ông Long đều không báo cáo với ông Phong.

Tuy nhiên, ông Phong thừa nhận có 2 lần được bị cáo Cao Văn Trung (cựu Trưởng phòng Giám sát và truyền thông) đưa phong bì và nói: “Em có quà gửi cho anh”.

Theo cáo buộc, việc đưa, nhận tiền hối lộ tại Cục ATTP được ông Nguyễn Thanh Phong cùng 2 cựu Cục phó Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn đồng ý chủ trương và thống nhất cơ chế chia tiền.

Tại tòa, ông Nguyễn Hùng Long thừa nhận việc cầm tiền của các doanh nghiệp từ các trưởng phòng, phó phòng đưa lên. Bị cáo khai đã cầm 8,69 tỷ đồng. Với số tiền đã nhận, bị cáo nói dùng để xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ người già neo đơn.

Bị cáo Đỗ Hữu Tuấn cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Với số tiền nhận được, cựu Cục phó khai dùng để giúp đỡ gia đình, làm một số hoạt động từ thiện.