Trong đơn kháng cáo, cựu Chủ tịch HĐTV Vicem đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, đồng thời đánh giá lại cách xác định thiệt hại của vụ án, đặc biệt là số tiền được cho là thất thoát, lãng phí.

Theo cáo buộc trước đó, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), ông Lê Văn Chung cùng các đồng phạm đã có sai phạm khi cố ý làm sai lệch một số chỉ tiêu tài chính, tính toán không chính xác hiệu quả kinh tế của dự án để lập và phê duyệt tổng mức đầu tư cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Các bị cáo cũng bị cáo buộc không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ, lập dự án đầu tư không đúng với thực tế, dẫn đến công trình thi công dở dang và không thể tiếp tục triển khai do không bảo đảm hiệu quả.

Dự án được khởi công ngày 6/5/2011. Đến ngày 9/8/2015, công trình hoàn thành phần thô và cất nóc nhưng sau đó dừng thi công.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2. Ảnh: CTV

Theo bản án sơ thẩm, ông Lê Văn Chung biết việc thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ mang tính “hình thức”, không chỉ đạo thực hiện thẩm định đúng quy định nhưng vẫn trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư cao hơn mức đã được chứng nhận. Hành vi này dẫn đến dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không thể khai thác, sử dụng, gây thất thoát, lãng phí hơn 381,6 tỷ đồng.

Với hành vi trên, TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Chủ tịch HĐTV Vicem 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm đánh giá lại bản chất hành vi và mức độ phạm tội, đồng thời xem xét giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm bồi thường.

Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt ông Nguyễn Ngọc Anh 15 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) cũng kháng cáo, cho rằng vụ việc xảy ra từ tháng 9/2010 đến hết năm 2015 nhưng từ tháng 2/2012 bị cáo đã chuyển công tác, nên đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét để tránh thiệt thòi cho mình.

Trong khi đó, bị cáo Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam) kháng cáo phần tội danh và hình phạt của bản án sơ thẩm, đồng thời xin giảm số tiền phải bồi thường, khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, các bị cáo Trịnh Công Loan (cựu thành viên HĐTV Vicem), Trần Bình Trọng, Nguyễn Lâm Cường (đều là cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam), Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Vicem) và Tạ Quang Bửu (nguyên thành viên HĐTV, kiêm Phó Tổng Giám đốc Vicem) cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường.

Theo nhận định của tòa án cấp sơ thẩm, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến việc quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp Nhà nước cũng như tính minh bạch, khách quan trong hoạt động đấu thầu, gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn, hơn 381 tỷ đồng.