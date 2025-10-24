VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Thế Bình - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Agribank, Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bình Phát), và 1 số cựu cán bộ Agribank Chi nhánh 6 gồm Hồ Đăng Trung (cựu giám đốc chi nhánh), Hồ Văn Long (cựu trưởng phòng tín dụng), Đỗ Ngọc Dũng (cựu cán bộ tín dụng) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo buộc, với mục đích để được vay và sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007-2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, ông Dương Thanh Cường đã được ông Nguyễn Thế Bình chỉ đạo ông Hồ Đăng Trung cho ông Cường vay vốn tại chi nhánh 6 của ngân hàng.

Thực hiện chỉ đạo của ông Bình, từ tháng 4/2007 đến năm 2010, ông Trung đã chỉ đạo cấp dưới và các cá nhân liên quan thực hiện một loạt hành vi sai phạm như: hợp thức thủ tục nâng quyền phán quyết tín dụng cho chi nhánh; hợp thức điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm với tài sản là dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền... gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Theo VKSND tối cao, ông Nguyễn Thế Bình biết rõ việc chi nhánh ngân hàng cho công ty của ông Dương Thanh Cường và Công ty THY vay vốn mua đất thực hiện dự án trong khi dự án của các công ty này chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện, không có căn cứ để đánh giá khả thi và hiệu quả theo quy định.

Dù vậy, ông Bình vẫn đồng ý với ông Cường và chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục nâng mức phán quyết tín dụng, giải quyết cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn.

Hành vi của cựu Chủ tịch Nguyễn Thế Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các bị can tại ngân hàng hợp thức hồ sơ tín dụng cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỷ đồng.

Điều đáng nói, quá trình điều tra, ông Bình đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên chưa lấy được lời khai của ông này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã ông Bình.

Theo VKSND tối cao, trường hợp ông Bình không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC ngày 1/7/2025 quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo.

Vay vốn ngân hàng, chi sai mục đích

Liên quan đến vụ án, ông Dương Thanh Cường bị cho là có mục đích vay vốn tại ngân hàng để mua đất và xử lý nợ, chi dùng cá nhân. Khi được ông Nguyễn Thế Bình đồng ý với việc vay vốn tại chi nhánh 6, ông Cường đã gian dối tạo dựng, hợp thức hồ sơ và thông đồng với bị can Hồ Đăng Trung để dùng tài sản là quyền sử dụng đất và dự án không đủ điều kiện cả về pháp lý và trị giá tài sản để định giá và sử dụng làm tài sản đảm bảo.

Cáo buộc cho rằng, ông Cường gian dối về mục đích vay vốn và sử dụng vốn. Toàn bộ tiền vay được, ông Cường dùng trái mục đích khi mang trả nợ, chi dùng cá nhân, không hạch toán trên sổ sách của công ty.

Bị can còn thông đồng với các cá nhân tại ngân hàng ký hợp đồng mua bán tài sản đang thế chấp ngân hàng, tạo dựng tài liệu, hồ sơ, hợp thức để Công ty THY ký hợp đồng khoản vay 385 tỷ đồng và ông Cường sử dụng thanh toán các khoản nợ, lãi, trong đó tất toán khoản vay trung hạn 303,1 tỷ đồng.

Ông Dương Thanh Cường có vai trò xuyên suốt trong vụ án, trực tiếp vi phạm về điều kiện cấp tín dụng và toàn bộ khoản vay do ông Cường chiếm hưởng, sử dụng. Do vậy, VKSND tối cao khẳng định, ông Cường phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hậu quả thiệt hại trong vụ án số tiền hơn 1.053 tỷ đồng.