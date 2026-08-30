Tìm kiếm nạn nhân sau lũ quét. Ảnh: Cảnh sát Nepal

Hãng CNN đưa tin, công tác cứu hộ bằng đường không ở Nepal đã tạm dừng vào đêm qua. Ngoài ra, việc tiếp cận các vùng xa xôi vẫn gặp nhiều khó khăn và giới chức Nepal đang chật vật xử lý số thi thể được tìm thấy.

Theo cơ quan ứng phó thảm họa Nepal, tính đến tối 29/8 số người thiệt mạng vì trận lũ quét thảm khốc xảy ra tại biên giới nước này và Trung Quốc vào ngày 26/8 đã tăng lên 675. Ngoài ra, hơn 2.400 người vẫn mất tích và hơn 18.700 nhân viên cứu hộ đã được triển khai.

Ở phía Trung Quốc, số người thiệt mạng được xác nhận là 7, trong khi 554 người được báo cáo mất tích. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, trận lũ quét xảy ra cách đây vài ngày là thảm họa xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, giới chức nước này và Nepal sẽ tập trung các nỗ lực phục hồi tập trung vào "tái thiết sau thảm họa, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu".

Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã cử một đội chuyên trách tới Nepal để hỗ trợ công tác cứu hộ trong các đường hầm. Trung Quốc cũng đang vận chuyển tới Nepal “khoản hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp” và “vật tư cứu trợ thiên tai”.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/8 thông báo, Mỹ sẽ cung cấp 3,6 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Nepal, tăng mạnh so với khoản 500.000 USD được công bố hai ngày trước đó.

Trong một bài viết trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Mỹ sát cánh cùng người dân Nepal bằng cách cung cấp hơn 3,6 triệu USD viện trợ nhân đạo cứu sinh, gồm hỗ trợ lương thực khẩn cấp lên tới 3 tháng cho khoảng 10.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt”.