Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Ảnh: UPI

Trả lời phỏng vấn của Kênh 5 Ukraine hồi cuối tuần trước, ông Kuleba nói sẽ không tình nguyện ra tiền tuyến và chỉ tham gia quân đội nếu bị gọi nhập ngũ.

Theo đài RT, ông Kuleba giữ chức Ngoại trưởng Ukraine từ năm 2020 - 2024, sau đó từ chức trong đợt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực hiện cuộc cải tổ lớn.

Đầu năm nay, có nhiều tin lan truyền ông đã trốn khỏi Ukraine sau khi Kiev ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với ông và một số nhà cựu ngoại giao khác. Ông Kuleba đã lên án động thái trên, đồng thời nhận định Tổng thống Zelensky muốn ngăn cản họ ra nước ngoài và nói những điều có thể trái với đường lối của chính phủ.

Trong khi trả lời phỏng vấn, ông Kuleba nhấn mạnh, ông vẫn ở Ukraine và đang ngồi tại nhà. Cựu quan chức này cho biết thêm, ông không có ý định bỏ trốn nếu nhận được giấy gọi nhập ngũ. Song, ông không có ý định tự nguyện gia nhập quân đội vì đã dành hơn 2 năm của cuộc đời cho cuộc xung đột.

Dù ông Kuleba đang trong độ tuổi nhập ngũ nhưng hiện chưa rõ liệu ông có nhận được lệnh triệu tập không, bởi phần lớn các cựu bộ trưởng và quan chức cấp cao được miễn trừ khỏi các nỗ lực huy động quân của Ukraine. Trong thời gian qua, tại Ukraine xảy ra nhiều vụ đào ngũ, trốn nghĩa vụ... Ngoài ra, truyền thông Ukraine cũng liên tục đưa tin về việc các sĩ quan tuyển quân chủ yếu nhắm vào thường dân mà bỏ qua giới nhà giàu và có quan hệ.

Khi còn đương nhiệm, ông Kuleba đã nhiều lần kêu gọi người Ukraine ở nước ngoài trở về nước để gia nhập các lực lượng vũ trang. Ông cũng cho biết, nếu sự hỗ trợ của phương Tây cạn kiệt, người Ukraine nên tiếp tục "chiến đấu bằng xẻng".

Cựu quan chức này từng cho hay, nếu Ukraine không thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nước này sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lại các vùng lãnh thổ trước đây. Tuy nhiên, ông Kuleba dường như đã thay đổi lập trường khi nói Kiev cần chấp nhận một thỏa thuận "không ai mong muốn" cũng như chịu "thất bại chiến thuật" để tránh xung đột kéo dài và sụp đổ hoàn toàn.