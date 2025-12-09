Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR) Kirill Budanov. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT, tuyên bố này được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi hãng thông tấn Bloomberg công bố những gì được mô tả là bản ghi chép các cuộc điện thoại giữa Yury Ushakov, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin và Kirill Dmitriev, đặc phái viên đầu tư của Nga kiêm nhà đàm phán về Ukraine với Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc trò chuyện bị rò rỉ, ông Witkoff hướng dẫn Nga cách trình bày kế hoạch hòa bình có thể được ông Trump chấp nhận, trong khi ông Dmitriev đã nêu các điều kiện không chính thức của Moscow để chấm dứt xung đột. Bloomberg không tiết lộ làm thế nào để tiếp cận cuộc trao đổi nhạy cảm như vậy và Moscow tuyên bố vụ rò rỉ này nhằm mục đích cản trở các cuộc đàm phán giữa Nga - Mỹ.

Trong một đoạn video do tờ RBK Ukraine đăng tải ngày 7/12, khi trả lời câu hỏi liệu tình báo Ukraine có thể nghe lén các quan chức Điện Kremlin không, ông Budanov nói: "Chúng tôi có thể. Chúng tôi nhận được tiền cho việc này". Tuy nhiên, quan chức này không cung cấp bất kỳ chi tiết nào để chứng minh cho tuyên bố như vậy.

Trong khi văn phòng của Tổng thống Ukraine phủ nhận sự liên quan, tuyên bố của ông Budanov lại ám chỉ vai trò tiềm tàng của Ukraine, đặc biệt là khi các cuộc đàm phán bị rò rỉ cho thấy Kiev bị phớt lờ.

Giữa lúc các bên đổ lỗi cho nhau về vụ rò rỉ, một quan chức an ninh châu Âu nói với tờ The Wall Street Journal hồi tháng 11 rằng hàng chục quốc gia có thể đã nghe lén các cuộc điện thoại của ông Ushakov vì quan chức này đang sử dụng một đường dây điện thoại không an toàn.

Tuần trước, tờ The Guardian dẫn lời một cựu quan chức tình báo Mỹ cho biết vụ rò rỉ có thể bắt nguồn từ Washington, có thể là do một người nào đó phản đối chính sách của ông Trump.

Tháng trước, ông Ushakov nói với tờ Kommersant rằng, vụ rò rỉ có thể là một phần của chiến dịch chống ông Witkoff. Quan chức Nga cảnh báo, việc tiết lộ thông tin về các cuộc đàm phán bí mật như vậy có thể làm tổn hại đến lòng tin giữa Mỹ và Nga giống như bê bối Mike Flynn năm 2017.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Trump cho hay, vụ rò rỉ có thể do một cơ quan tình báo nước ngoài. Quan chức này cho biết mục tiêu thực sự là ông Ushakov.