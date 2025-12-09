Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và "cánh tay phải" Andriy Yermak. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo tờ Ukrainska Pravda, Thủ tướng Yulia Sviridenko và Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk nằm trong nhóm 6 nhân vật cấp cao Ukraine gây sức ép với Tổng thống Zelensky, buộc nhà lãnh đạo này phải sa thải Chánh văn phòng Andriy Yermak. Ông Yermak bị cáo buộc liên quan tới bê bối tham nhũng năng lượng nghiêm trọng.

Ukrainska Pravda cho biết, những người có liên quan lo ngại, nếu bị phát hiện ông Yermak sẽ trả thù bằng cách dàn dựng các cáo buộc phản quốc nhằm vào họ. Một ngày sau khi ông Yermak rời vị trí, một người trong nhóm trên viết trong một cuộc trò chuyện bí mật của họ: "Không có gì làm tôi hài lòng hơn là bức ảnh của tổng thống cho thấy chiếc ghế bên phải của ông ấy để trống".

Mục tiêu tiếp theo của nhóm là chứng minh Ukraine có thể vận hành tốt mà không cần đến kiểu quản lý tập trung, cá nhân hóa cao độ và bị cáo buộc tham nhũng mà ông Yermak đã áp đặt với chính phủ. Hiện, một phương án đề xuất được đưa ra là thành lập một hội đồng quản trị 3 bên, gồm đại diện tới từ văn phòng của Tổng thống Zelensky, nội các và quốc hội.

Ông Yermak từ chức sau khi các nhà điều tra chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn cáo buộc doanh nhân Timur Mindich, một cộng sự lâu năm của ông Zelensky đã dàn dựng kế hoạch hối lộ 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng.

Mặc dù ông Yermak chưa chính thức bị cáo buộc phạm tội hình sự nhưng nhiều người ở Kiev từ lâu đã nghi ngờ cựu chánh văn phòng tổng thống là người hỗ trợ chính trị và chủ mưu của những hành vi tham nhũng như vậy.