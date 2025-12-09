Trả lời phỏng vấn các kênh truyền thông hôm 8/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nước này luôn sẵn sàng cho việc đàm phán và trân trọng sự hỗ trợ từ Mỹ. Cũng theo ông, việc rút gọn kế hoạch hòa bình từ 28 điểm xuống còn 20 điểm “không đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ đưa ra nhượng bộ trong một số vấn đề quan trọng”.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Mạng xã hội X

Trang RBC Ukraine dẫn lời ông Zelensky nói: “Ngược lại, nó cho phép chúng tôi tập trung rõ ràng hơn vào các bước đi thực tế và an ninh hướng đến việc đạt được hòa bình. Ukraine duy trì quyền khôi phục hoàn toàn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong đường biên giới được quốc tế công nhận. Người Mỹ muốn tìm kiếm sự thỏa hiệp trong nhiều vấn đề, nhưng những thỏa hiệp liên quan tới lãnh thổ là không thể chấp nhận với chúng tôi”.

Ông Zelensky sau đó nêu rõ rằng việc rút gọn dự thảo hòa bình có thể đẩy nhanh tốc độ của quá trình đàm phán, nhưng điều này cũng bỏ ngỏ những vấn đề “khó khăn và đau đớn nhất”, trong đó có sự trở lại của Bán đảo Crưm và vùng Donbas ở phía đông về dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, Nga đang tìm cách kiểm soát toàn bộ khu vực Donbas bằng nhiều công cụ khác nhau từ thông tin, ngoại giao đến quân sự, nhưng Ukraine “phải bảo vệ những gì thuộc về mình”.

Vào tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ra kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm để giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo nội dung được các cơ quan truyền thông tiết lộ khi đó, bản kế hoạch hòa bình này bao gồm một số điều khoản đòi hỏi chính quyền Ukraine phải đưa ra nhiều nhượng bộ về lãnh thổ.