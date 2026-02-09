Mới đây, trong lúc đang tập thể dục, bà P.T.B (60 tuổi, ngụ Tây Ninh) bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, kèm khó thở, vã mồ hôi lạnh. Người nhà nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả chụp mạch vành cho thấy bà bị tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành phải, đồng thời hẹp đoạn giữa động mạch liên thất trước.

Ê-kíp can thiệp tim mạch đã khẩn trương tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông dòng máu kịp thời, cứu sống người bệnh.

Trong khi ca can thiệp này đang được thực hiện, khoa Cấp cứu tại bệnh viện này lại tiếp nhận thêm một trường hợp khác là ông L.V.T (60 tuổi, ngụ Tây Ninh) với biểu hiện mệt mỏi, đau ngực sau xương ức. Qua thăm khám lâm sàng, điện tâm đồ và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán ông bị nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới, giờ thứ nhất.

Kết quả chụp mạch vành cũng ghi nhận tình trạng tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành phải kèm hẹp đoạn giữa động mạch liên thất trước. Ca can thiệp được triển khai khẩn trương và thành công, giúp người bệnh nhanh chóng giảm đau ngực, sức khỏe ổn định và được xuất viện sau vài ngày theo dõi.

Bác sĩ Vân khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Vân - Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh), thời điểm cận Tết là giai đoạn nguy cơ cao đối với các biến cố tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp. Thời tiết lạnh khiến mạch máu co lại, huyết áp dễ tăng. Bên cạnh đó, những thay đổi trong sinh hoạt như thức khuya, ăn uống nhiều dầu mỡ, sử dụng rượu bia và gắng sức đột ngột có thể trở thành “chất xúc tác” khiến mảng xơ vữa trong mạch vành bong ra, gây tắc mạch cấp tính.

Đáng lo ngại, ở giai đoạn đầu, nhiều trường hợp chỉ xuất hiện các triệu chứng mơ hồ như đau nhói ngực thoáng qua, tức ngực nhẹ, khó thở khi gắng sức. Khi người bệnh nhập viện muộn, tổn thương cơ tim đã lan rộng, việc điều trị trở nên phức tạp và nguy cơ biến chứng, thậm chí tử vong, tăng cao.

Những nhóm đối tượng có nguy cơ cao trong dịp Tết bao gồm người cao tuổi; người có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường; người thừa cân, béo phì; người hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên, ít vận động hoặc mất kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, căng thẳng tâm lý, thay đổi giờ giấc sinh hoạt và thức khuya kéo dài cũng là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tấn Phát - chuyên khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết, không chỉ nhồi máu cơ tim, số ca cấp cứu đột quỵ trong thời gian cận Tết cũng có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân là do nhiều người phải đối mặt với áp lực công việc, tài chính, sinh hoạt bị đảo lộn, dẫn đến việc quên uống thuốc hoặc uống thuốc không đúng giờ. Huyết áp không được kiểm soát tốt, kết hợp với thời tiết lạnh khiến mạch máu co lại, làm tăng nguy cơ xuất huyết não.

Xuất huyết não là một tình trạng cấp cứu nội khoa nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người bệnh và để lại di chứng yếu liệt nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch trong dịp lễ, Tết, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý:

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia và thuốc lá.

Giảm ăn mặn, giảm chất béo, tăng cường rau xanh và trái cây.

Duy trì vận động nhẹ nhàng, đều đặn, kể cả trong những ngày Tết.

Ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng kéo dài.

Người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp cần uống thuốc đều đặn, theo dõi sức khỏe thường xuyên và thăm khám bác sĩ trước Tết.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở hoặc mệt mỏi đột ngột, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

