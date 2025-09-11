Chiều nay (11/9) tại phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan, HĐXX dành thời gian cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng QH, Trợ lý cựu Chủ tịch QH) gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, các đồng nghiệp. Bị cáo mong HĐXX cho mình một bản án nhẹ nhất, khoan hồng nhất.

Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng QH trình bày rằng, bị cáo sinh ra và lớn lên trong gia đình cách mạng yêu nước, bố và chú đều tham gia cách mạng, giành độc lập cho Tổ quốc. Bản thân bị cáo luôn cố gắng học tập, ở mỗi cương vị công tác đều phấn đấu đạt thành tích, được nhiều huân chương, bằng khen. “Dù được Đảng, Nhà nước cho đi học, nhưng cuối cùng bị cáo đã vướng phải sai phạm”, lời ông Phạm Thái Hà.

Nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Thái Hà thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cho biết đã cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền không đáng nhận từ bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An).

Bị cáo Phạm Thái Hà tại tòa. Ảnh: CTV

Theo trình bày của ông Phạm Thái Hà, bị cáo bị cách ly với xã hội, với gia đình, không có cơ hội chăm sóc gia đình - với bị cáo đây là một hình phạt. 17 tháng ở trong trại giam, bị cáo ăn năn, đau xót cả thể xác và tinh thần; bị cáo mắc chứng bệnh ngưng thở khi ngủ.

Mỗi khi ngủ bị cáo đều phải đeo máy vì nếu thiếu nó, có thể thời gian ngưng thở đột ngột trong lúc ngủ sẽ khiến bị cáo nguy hiểm đến tính mạng.

Việc khai trừ bị cáo ra khỏi Đảng khi bị cáo còn trẻ, nhiều tài năng, còn nhiều tâm huyết cống hiến cũng là bản án khắc nghiệt, là bài học đắt giá đối với bị cáo. Bị cáo muốn cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình.

Bị cáo Phạm Thái Hà xin được xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt; đề nghị HĐXX xem xét đến việc có 17 tổ chức và hơn 300 cá nhân có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Về phần mình, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng cũng bày tỏ sự ân hận và thừa nhận những sai lầm đã gây ra. “Sai lầm của bị cáo đã kéo theo hệ lụy cho đồng nghiệp, cho những người thân yêu. Bị cáo vô cùng ân hận và mong HĐXX khoan hồng”, lời bị cáo Nguyễn Duy Hưng.

Vẫn theo Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, bị cáo mong muốn tòa giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là ông Phạm Thái Hà và một số bị cáo là cấp dưới của Hưng tại Tập đoàn.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại tòa. Ảnh: CTV

Lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Duy Hưng bày tỏ việc đã dành toàn bộ công sức, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động. Bản thân bị cáo thấy rất đau lòng khi đời sống và tương lai của những lao động bị ảnh hưởng, chịu thiệt thòi.

Bị cáo Trần Anh Quang (cựu Phó tổng giám đốc Thuận An) cho biết cảm thấy rất ăn năn, hối lỗi với những sai lầm đã mắc phải, mong muốn HĐXX xem xét vai trò của mình trong vụ án, để có mức án khoan hồng nhất, sớm được trở về với xã hội, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Còn bị cáo Lê Ô Pích (cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) cho rằng, sai phạm của bản thân đã ảnh hưởng lớn đến tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong nhân dân. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, bày tỏ sự năn, hối cải về hành vi của mình, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Trong lời nói sau cùng của mình, các bị cáo khác đều bày tỏ sự ân hận, mong muốn được hưởng lượng khoan hồng. Chủ tọa Vũ Quang Huy thông báo, do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX nghị án kéo dài và sẽ ra phán quyết vào 14h30 ngày 18/9.