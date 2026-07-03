Chiều 3/7, phiên tòa xét xử phúc thẩm án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ) tiếp tục với phần tranh luận.

Trước đó, luật sư Hoàng Văn Hướng (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 157 bị hại) đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét kỹ lưỡng việc phân chuyển dòng tiền.

Theo luật sư Hướng, cơ quan chức năng chưa làm rõ dòng tiền, quy kết buộc bị cáo Hậu phải bồi thường là chưa phản án bản chất của vụ án vì dòng tiền của nhà đầu tư đã hòa vào vốn đầu tư. Việc chưa bóc tách dòng tiền cũng dẫn đến việc không thể thi hành phần dân sự vì tiền đã được chuyển hóa vào tài sản.

Nội dung bản án sơ thẩm buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 7.030 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Bởi Hậu là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn, nắm giữ 99,1% cổ phần công ty…

Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: CTV

Việc quản lý, sử dụng tiền đều theo yêu cầu và chỉ đạo của bị cáo, do đó Hậu phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. Theo luật sư Hướng, phán quyết trên là khiên cưỡng, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, đồng thời tước bỏ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư đối với dự án.

Luật sư đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận nội dung kháng cáo của các nhà đầu tư để hủy quyết định bản án sơ thẩm phần trách nhiệm dân sự để buộc Công ty Phúc Sơn phải chịu trách nhiệm thay vì bị cáo Hậu.

Một người bị hại có ý kiến cho rằng: “Chúng tôi giao dịch với pháp nhân thì pháp nhân phải thực hiện hợp đồng. Công ty phải giao đất cho chúng tôi. Nếu bị cáo Hậu làm sai thì là sai với công ty. Bị cáo Hậu phải bồi thường cho công ty. Đây là dự án có thật. Công ty Phúc Sơn vẫn đang hoạt động. Chúng tôi không phải là bị hại”.

Đối đáp với quan điểm của luật sư và ý kiến của người bị hại, đại diện VKS khẳng định, tại thời điểm xảy ra vụ án, Dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận và giao cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, cũng chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị… nhưng Công ty Phúc Sơn đã truyền thông, quảng bá bán hàng.

Hành vi của bị cáo phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hợp đồng bị vô hiệu do các nhà đầu tư bị lừa dối, xác định các bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quan điểm đối đáp của đại diện VKS cũng cho rằng, giải quyết hợp đồng vô hiệu phải dựa trên các quy định của pháp luật…

Trước phần đối đáp của đại diện VKS, nhiều người bị hại bày tỏ không đồng tình. Trong phiên tòa xét xử chiều nay, HĐXX đã dành thời gian cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

Lời đau xót của cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến

Trình bày lời nói sau cùng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cho hay, bị cáo hoàn toàn tôn trọng phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm. Bản thân bị cáo hơn 10 năm qua rất trăn trở về khách hàng…

Bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng) trong lời nói sau cùng của mình đã bày tỏ rằng, bị cáo phạm tội là điều đáng tiếc, đau xót.

“Bị cáo mong mỏi nhất là được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước. Bị cáo xin được hưởng án treo để được sống bình yên lúc cuối đời, tự thân cải tạo”, lời sau cùng của cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng.

Trong lời nói sau cùng của mình, bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân) bày tỏ lòng cảm ơn với đại diện VKS khi đã xem xét đến các tình tiết mới để đề nghị cho bị cáo được hưởng án tù treo. “Mong HĐXX chấp thuận đề nghị của đại diện VKS, để bị cáo có cơ hội được tận mắt nhìn thấy sự đổi mới của TP Nha Trang”, lời bị cáo Cường.

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) đều mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, được hưởng mức án nhẹ nhất.

Tòa nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào 15h30 ngày 16/7.