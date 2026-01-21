Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, Tòa án quận trung tâm Seoul hôm nay (21/1) đã tuyên án sau khi ra phán quyết xác nhận việc cựu Tổng thống Yoon tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 và ban hành các sắc lệnh khẩn cấp đã cấu thành một cuộc nổi loạn. Cựu Thủ tướng Han đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc nổi loạn đó khi không phản đối tuyên bố thiết quân luật trong cuộc họp nội các được triệu tập ngay trước khi ông Yoon đưa ra thông báo.

Tòa án cho biết: "Cuộc nổi loạn có thể đã được ngăn chặn nếu ông Han làm tròn bổn phận của mình... Ông ấy cũng đã chấp nhận đề xuất của Bộ trưởng Nội vụ lúc bấy giờ là Lee Sang-min về việc cắt nguồn cung cấp điện và nước cho các phương tiện truyền thông".

Nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đã đề nghị mức án 15 năm tù giam dành cho ông Han vì các tội danh tiếp tay cho kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn, đóng vai trò chủ chốt trong cuộc nổi loạn và khai man.

Ông Han, cựu thủ tướng 2 nhiệm kỳ trong các chính phủ tự do và bảo thủ của Hàn Quốc, là một công chức cấp cao lâu năm, đặc biệt nổi tiếng về tầm nhìn kinh tế. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ và người đứng đầu Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc.

Sau khi tuyên án, tòa đã ra lệnh bắt giữ ông Han ngay lập tức, với lý do lo ngại ông có thể tiêu hủy bằng chứng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiến pháp Hàn Quốc, một cựu thủ tướng bị bắt giữ tại tòa.