Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeo. Ảnh: EPA

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, đây là bản án đầu tiên về các cáo buộc xuất phát từ việc ông Yoon áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.

Bản án do tòa đưa ra chỉ bằng 1/2 so với yêu cầu của nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đưa ra hồi tháng trước. Các công tố viên đặc biệt cho rằng cựu Tổng thống Yoon đã phạm tội nghiêm trọng khi tư nhân hóa các thể chế nhà nước với mục đích che giấu và biện minh cho hành vi phạm tội của mình.

Trong phiên tòa được truyền hình trực tiếp và có sự tham dự của ông Yoon, thẩm phán Baek Dae-hyun đã liệt kê các cáo buộc chống lại cựu tổng thống và phán quyết của tòa án đối với từng cáo buộc.

Ông Yoon bị cáo buộc ra lệnh cho Cơ quan An ninh tổng thống ngăn chặn các điều tra viên thi hành lệnh bắt giữ ông vào tháng 1/2025, vi phạm quyền của 9 thành viên nội các không được ông triệu tập tham dự cuộc họp xem xét kế hoạch áp thiết quân luật. Ngoài ra, cựu tổng thống còn bị buộc tội ra lệnh phát tán các thông cáo báo chí chứa thông tin sai lệch về tuyên bố thiết quân luật và xóa bỏ các bản ghi từ điện thoại bảo mật được các chỉ huy quân đội khi đó sử dụng.

Thẩm phán cho biết ông Yoon phạm tội đối với tất cả các cáo buộc, ngoại trừ việc vi phạm quyền của 2 trong số 9 thành viên nội các và lệnh phát tán các thông cáo báo chí sai sự thật. Thẩm phán cũng cho rằng ông Yoon không tỏ ra hối hận dù bản chất của tội rất nghiêm trọng.

Bản án dự kiến ​​sẽ có tác động đến phán quyết của tòa vào tháng tới về các cáo buộc ông Yoon đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy thông qua sắc lệnh áp thiết quân luật chớp nhoáng.

Cựu Tổng thống Yoon đang phải đối mặt với tổng cộng 8 phiên tòa liên quan đến âm mưu thiết quân luật, cáo buộc tham nhũng của vợ ông và cái chết của một lính thủy đánh bộ Hàn Quốc năm 2023.