Tờ Bangkok Post ngày 24/3 đã dẫn nguồn tin từ Trại giam Trung tâm Klong Prem (Bangkok), tiết lộ rằng cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ nằm trong số 500 tù nhân đủ điều kiện được ân xá, danh sách chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng 3.

"Một cuộc họp sẽ được tổ chức trong tháng này trước khi danh sách các tù nhân đủ điều kiện ân xá được chuyển lên ủy ban cấp bộ để phê duyệt. Tên của ông Thaksin có trong danh sách và ông sẽ được trả tự do vào ngày 11/5 nếu không có gì bất thường", nguồn tin của Bangkok Post cho biết.

Trong một tuyên bố hồi cuối tháng 2, bà Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin, nói rằng cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ được ân xá vào tháng 5 và mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng quy trình.

"Sau khoảng thời gian bị giam giữ, cha của tôi nhiều khả năng sẽ không còn tham gia vào các hoạt động chính trị", bà Paetongtarn chia sẻ.

Theo truyền thông Thái Lan, ông Thaksin sẽ chấp hành án tù được 8 tháng nếu tính đến tháng 5, tương đương 2/3 thời gian thụ án, qua đó đủ điều kiện để được xem xét ra tù trước thời hạn. Trong kịch bản không được ân xá, cựu Thủ tướng sẽ phải tiếp tục thụ án thêm hơn 6 tháng để hoàn thành đủ thời hạn 1 năm tù.

Sau khi về nước vào ngày 22/8/2023, ông Thaksin bị kết án tổng cộng 8 năm tù trong 3 vụ án tham nhũng và lạm quyền. Tuy nhiên, ngay sau khi bị giam giữ, ông gặp vấn đề về sức khỏe và được chuyển thẳng đến Bệnh viện Cảnh sát, không trở lại nhà giam kể từ đó. Không lâu sau đó, ông được Quốc vương Thái Lan ban lệnh ân xá, giảm án còn 1 năm và được tạm hoãn thi hành án từ tháng 2/2024.

Tuy vậy, tới ngày 9/9/2025, tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên phạt 1 năm tù với cựu Thủ tướng Thaksin về cáo buộc liên quan đến việc lưu trú tại bệnh viện trong 6 tháng thay vì phải thụ án.