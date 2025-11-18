Theo báo Bangkok Post, Tòa án tối cao Thái Lan ngày 17/11 đã ra phán quyết buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải tuân thủ yêu cầu của Cục thuế Thái Lan, qua đó nộp lại tiền thuế từ việc bán công ty Shin Corp vào năm 2006.

Dù phía Tòa án Tối cao không nêu rõ số tiền ông Thaksin phải nộp, nhưng truyền thông Thái Lan tiết lộ con số này là 17,6 tỷ baht (khoảng 540 triệu USD). Số tiền này bao gồm thuế thu nhập cá nhân cùng các khoản phạt và phí phát sinh từ thương vụ năm 2006.

"Vào năm 2023, ông Thaksin từng thắng kiện tại Tòa Thuế trung ương và Tòa Phúc thẩm đặc biệt về tranh cãi tiền thuế. Tuy vậy, phán quyết mới đã đảo ngược hoàn toàn tình hình, thậm chí mở đường cho các biện pháp tịch thu tài sản nếu cần thiết", Bangkok Post cho biết.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: The Nation

Vào năm 2006, ông Thaksin đã gây ra nhiều tranh cãi khi tận dụng kẽ hở pháp lý để bán cổ phần của công ty Shin Corp mà không phải nộp thuế. Thương vụ này đã đem lại cho gia đình Shinawatra khoản lợi nhuận lên tới 1,9 tỷ USD. Đáng chú ý, thương vụ diễn ra chỉ 3 ngày sau khi luật viễn thông mới ở Thái Lan có hiệu lực, vào thời điểm ông Thaksin vẫn giữ chức thủ tướng.

Vụ việc này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ và là một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc đảo chính cuối năm 2006, buộc ông Thaksin phải sống lưu vong ở nước ngoài trong hơn 10 năm. Tới năm 2017, cơ quan thuế đã yêu cầu ông Thaksin phải giao nộp 500 triệu USD, khiến vụ việc trở thành một cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Ông Thaksin, 76 tuổi đang thụ án một năm tù giam tại nhà tù Klong Prem ở thủ đô Bangkok vì các tội danh tham nhũng trong thời gian tại nhiệm.