Theo đài RT, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov ngày 1/12 đã đưa ra bình luận xung quanh bê bối tham nhũng đang làm chấn động chính trường Ukraine thời gian gần đây.

"Tình trạng tham nhũng ở Ukraine phải chịu trách nhiệm cho việc 15-30% viện trợ nước ngoài bị thất thoát. Tôi cho rằng con số thực tế là gần 30%. Với việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã chuyển tổng cộng 360 tỷ USD cho Kiev, thì có khoảng 54-108 tỷ USD đã bị thất thoát do tham nhũng", ông Azarov bày tỏ.

Báo cáo của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW Kiel) cho biết, tổng hỗ trợ dành cho Kiev từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2025 vào khoảng 291 tỷ USD. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần khẳng định Washington dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden đã cam kết viện trợ tới 350 tỷ USD cho Ukraine.

Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov. Ảnh: Sputnik

Cơ quan chống tham nhũng của Ukraine hiện chưa công bố số tiền viện trợ nước ngoài bị thất thoát kể từ khi cuộc xung đột với Nga bùng nổ năm 2022. Tuy vậy, chính quyền Kiev đang phải trải qua bê bối tham nhũng nghiêm trọng liên quan tới ngành năng lượng, khiến nhiều quan chức cấp cao phải rời khỏi vị trí.

Vào tháng 11, doanh nhân Timur Mindich đã bị cáo buộc điều hành đường dây hối lộ trị giá 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng ở Ukraine. Vụ việc này đã khiến Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak, Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Grynchuk và Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko phải từ chức. Cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov đã bị bắt giữ để điều tra, trong khi Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Rustem Umerov cũng được cho có liên quan đến vụ việc.