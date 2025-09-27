Hôm nay (27/9), TAND mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC) cùng 15 đồng phạm, bước sang phần tranh luận.

Đại diện VKS cho rằng, những năm qua, giá vàng trong nước và thế giới có sự chênh lệch lớn. Trước tình hình đó, Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai nhiều biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm bình ổn thị trường.

Vụ án này được đánh giá là điển hình của vi phạm trong kinh doanh vàng. Việc xét xử không chỉ nhằm xử lý, răn đe các bị cáo mà còn nhấn mạnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường vàng phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ NHNN giao như sản xuất, gia công vàng miếng SJC bị móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC, bán vàng miếng để bình ổn giá và chủ động xác định giá vàng miếng SJC, bị cáo Hằng cùng các đồng phạm đã có nhiều hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng. Ảnh: AT

Tại phiên xử, bị cáo Lê Thúy Hằng thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của Lê Thuý Hằng phù hợp với lời khai các bị cáo khác, người liên quan và hồ sơ vụ án. Cơ quan tố tụng xác định, Hằng đã chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát lập tờ trình “khống” để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu cho việc gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng.

Ngoài ra, Hằng còn chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập khống, sửa chứng từ thể hiện việc mua vàng giá cao, bán vàng giá thấp nhằm tạo khoản lỗ giả, chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt là 11,6 tỷ đồng, trong đó riêng Hằng hưởng lợi 8,7 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: AT

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Lê Thúy Hằng bị cáo buộc đã mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát; chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn cùng Phát đưa thêm vàng nguyên liệu vào 56 đợt SJC gia công vàng miếng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, qua đó sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC.

Bị cáo Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng - mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài giao cho Phát để sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Ngoài ra, Hằng còn yêu cầu Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ lại bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết nhằm hưởng lợi từ chênh lệch giá.

Với các hành vi trên, Hằng gây thiệt hại cho Nhà nước 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bị cáo hưởng lợi 73 tỷ đồng.

Theo đại diện VKS, các bị cáo đều là người có đủ nhận thức pháp luật, trình độ xã hội, trong đó nhiều người giữ vị trí quản lý trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng được xác định là chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu mức hình phạt cao nhất. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Hằng 18-19 năm tù về tội Tham ô tài sản và 10-11 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hằng phải chịu từ 28-30 năm tù.

Đối với các bị cáo khác: Mai Quốc Uy Viễn - cựu Giám đốc Xưởng vàng Tân Thuận - bị đề nghị 16-18 năm tù; Trần Tấn Phát - cựu Phó giám đốc Xưởng vàng Tân Thuận - từ 22-24 năm tù; Hoàng Lệ Huê - cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung từ 16-18 năm tù cùng về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng - bị đề nghị mức án 8-9 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 24-30 tháng tù đến 14-16 năm tù, tùy theo mức độ phạm tội.