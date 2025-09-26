Sau 2 ngày xét xử, hôm nay (26/9), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Phú (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam - Casumina) 4 năm tù; bị cáo Bùi Thế Chuyên (cựu Chủ tịch HĐQT Casumina), Nguyễn Minh Thiện (cựu phó tổng giám đốc), Trần Anh Phương (cựu kế toán) mỗi bị cáo 3 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Các bị cáo bị cáo buộc chuyển nhượng dự án tại số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4 (cũ) gây thiệt hại hơn 18,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, khu đất số 9 Nguyễn Khoái có diện tích hơn 6.227m2 thuộc sở hữu nhà nước, được UBND TPHCM cho Casumina thuê dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm để làm xưởng sản xuất cao su.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HP

Thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, khu đất số 9 Nguyễn Khoái thuộc diện phải di dời do gây ô nhiễm môi trường. Casumina đề xuất UBND thành phố cho phép thực hiện dự án chung cư, phức hợp 250 căn hộ, đồng thời báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hợp tác đầu tư dự án.

Ngày 28/4/2010, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Casumina) đại diện cho Casumina và bà Nguyễn Thị Phước (Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Việt), bà Phan Kim Ân (Tổng giám đốc Công ty Hồng Phúc), ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư để thực hiện dự án nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại tại số 9 Nguyễn Khoái và góp vốn thành lập pháp nhân mới là Công ty Tân Thuận Việt (vốn điều lệ 30 tỷ đồng) làm chủ đầu tư dự án. Trong đó, Casumina góp 40%, Địa ốc Việt 40%, Hồng Phúc 20%.

Giữa năm 2013, biết hội đồng thành viên Vinachem có kế hoạch về việc tái cơ cấu Casumina, 3 người đại diện phần vốn góp Vinachem tại Casumina là ông Phạm Hồng Phú, Bùi Thế Chuyên và Trần Văn Trí trao đổi thống nhất về việc Vinachem cho thoái vốn khỏi dự án theo phương thức thỏa thuận.

Theo chỉ đạo của ông Phú, Trần Anh Phương tổng hợp chi phí vào dự án đến ngày 30/6/2013, hết hơn 238 tỷ đồng.

Đầu tháng 8/2013, ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Thành Nhơn) đề nghị chuyển nhượng dự án số 9 Nguyễn Khoái cho Công ty Thành Nhơn với giá 280 tỷ đồng, ông Phú, bà Phước đồng ý. Với giá chuyển nhượng này, lợi nhuận thu về từ dự án là 42 tỷ đồng, trong đó Casumina được hưởng 16,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện chuyển nhượng dự án, bà Phước đề nghị ông Phú ghi nhận chi phí bà đã đầu tư vào dự án khoảng trên 35 tỷ đồng, nhưng ông Phú cho rằng các chi phí này có khoản không có chứng từ nên chỉ ghi nhận 30 tỷ đồng. Sau đó, ông Phú chỉ đạo Trần Anh Phương ghi nhận khoản chi phí này vào chi phí dự án, nâng tổng phí thực hiện dự án của nhóm công ty bà Phước lên hơn 47 tỷ đồng; nâng tổng chi phí dự án lên hơn 268 tỷ đồng.

Từ đó dẫn đến lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án chỉ còn 12 tỷ đồng, trong đó Casumina chỉ còn được hưởng 4,8 tỷ đồng, thất thoát 11,8 tỷ đồng.

Do muốn thu hồi các khoản chi phí vào dự án nên bà Phước thỏa thuận, trao đổi với ông Bùi Cao Nhật Quân, nâng giá bán dự án từ 280 tỷ đồng thành hơn 296 tỷ đồng, hưởng chênh lệch hơn 16 tỷ đồng nhưng không báo cho ông Phú biết. Điều này dẫn đến Casumina không được hưởng khoản lợi nhuận từ số tiền 16 tỷ đồng chênh lệch.

Khi sự việc bị phanh phui, các bị cáo Phú, Chuyên, Thiện đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm tới tài sản của nhà nước, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.