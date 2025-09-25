Sau hơn một tuần xét xử và nghị án kéo dài, hôm nay (25/9), TAND TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà), Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II).

Theo HĐXX, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và tài liệu, chứng cứ có thể khẳng định bị cáo Chinh giữ vai trò chủ mưu vụ án, hai bị cáo Năng và Trí giữ vai trò giúp sức đắc lực.

Cũng theo HĐXX, Công ty Vinafood II được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và các số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1 (nay là phường Sài Gòn, TPHCM). Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, bị cáo Năng và Trí đã bàn bạc, thống nhất bán 4 bất động sản này để thu hồi vốn, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Nắm được việc này, bị cáo Chinh đặt vấn đề mua lại. Để hợp thức hóa, hai bên thống nhất thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Trong đó, Vinafood II góp 20% bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (tương đương 160 tỷ đồng), Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt (tương đương 640 tỷ đồng).

Thực chất, việc lập Công ty Việt Hân Sài Gòn chỉ nhằm hợp pháp hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau đó, bị cáo Chinh đại diện Công ty Việt Hân ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ bị cáo Chinh) bằng đúng giá ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tương đương 792 tỷ đồng.

Ngày 2/2/2016, bà Hồng tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 99% vốn góp của mình tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Bất động sản Mùa Đông do bà Nguyễn Thị Phi Oanh làm Chủ tịch HĐQT với giá 1.683 tỷ đồng.

Thực chất, bà Hồng chỉ là trung gian do bị cáo Chinh nhờ đứng ra thực hiện các giao dịch trên nhằm che giấu hành vi của mình.

Sau khi bà Hồng chuyển nhượng 99% vốn góp cho Công ty Mùa Đông, toàn bộ tiền chuyển nhượng đã được chuyển trở lại tài khoản của bị cáo Đinh Trường Chinh. Từ việc chuyển nhượng lòng vòng này, bị cáo Chinh hưởng lợi 970 tỷ đồng.

Đối với Huỳnh Thế Năng, bị cáo đã đại diện Vinafood II chuyển nhượng quyền sử dụng 4 bất động sản trên cho Công ty Việt Hân mà không thông qua đấu giá; bị cáo Nguyễn Thọ Trí là đồng phạm giúp sức, tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình góp vốn, thoái vốn và chuyển nhượng dự án. Hành vi của hai bị cáo này gây thất thoát lớn cho Nhà nước.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm tài sản Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Chinh 13 năm tù; Huỳnh Thế Năng 9 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thọ Trí 6 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Về dân sự, buộc bị cáo Chinh nộp lại số tiền 970 tỷ đồng thu lợi bất chính.