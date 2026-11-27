Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 26/11 xác nhận cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vô tội trước các cáo buộc khai man trong phiên tòa xét xử liên quan đến lệnh thiết quân luật.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Yoon Suk-yeol bị truy tố với cáo buộc đưa ra lời khai sai sự thật trong phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Han Duck-soo hồi tháng 11 năm ngoái. Khi đó, ông Yoon tuyên bố đã lên kế hoạch triệu tập một cuộc họp nội các để ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024, từ trước khi ông Han đề xuất tổ chức cuộc họp này.

Tuy nhiên, vào tháng 12 cùng năm, công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đã truy tố ông Yoon với cáo buộc lời khai trên là gian dối. Phía công tố đặc biệt lập luận rằng thực tế ông Yoon không hề có ý định triệu tập họp nội các mà chỉ tìm cách gọi thêm các thành viên nội các khác đến để đảm bảo đủ số lượng đại biểu theo quy định, sau khi nhận được đề xuất từ ​​cựu Thủ tướng Han.

Dù vậy, cả tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên bố ông Yoon vô tội với nhận định: “Cựu Tổng thống Yoon đã có kế hoạch triệu tập thêm các thành viên nội các từ trước, độc lập với đề xuất của cựu Thủ tướng Han”.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã đồng tình và giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm hồi tháng 9, theo đó tuyên ông Yoon vô tội đối với cáo buộc khai man.

Sau khi phán quyết được đưa ra, phía cựu Tổng thống Yoon bình luận: “Công tố viên đặc biệt này đang viết tiểu thuyết”.

Ông Yoon bị phế truất khỏi chức vụ tổng thống hồi năm ngoái sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành vào tháng 12/2024. Cựu Tổng thống Hàn Quốc này bị bắt giam từ tháng 7/2025 và đang phải đối mặt với ít nhất 8 phiên tòa hình sự liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành cùng những cáo buộc khác.

Hồi tháng 6 năm nay, Tòa án Trung tâm Seoul tuyên phạt ông Yoon 30 năm tù sau khi kết luận ông phạm tội lạm quyền và tiếp tay cho kẻ thù thông qua việc điều máy bay không người lái xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên năm 2024.