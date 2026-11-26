Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đề xuất áp thuế mới đối với 14 đối tác thương mại, gồm cả Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) từ đầu năm tới, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo hôm 25/11.

Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, chính quyền Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nâng tổng mức thuế lên khoảng 40%. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nằm trong diện chịu thuế mới gồm Bangladesh, Campuchia, EU, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Hồi tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết xác định các mức thuế được ông Trump gọi là thuế Ngày Giải phóng là bất hợp pháp. Trong phán quyết có phạm vi giới hạn, tòa án cho rằng chính quyền đã sử dụng không đúng một đạo luật về quyền hạn khẩn cấp để áp đặt các mức thuế này nhưng không hạn chế rộng hơn quyền áp thuế mới của tổng thống.

Hiện chính quyền ông Trump sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 làm cơ sở pháp lý cho các đợt áp thuế mới. Đạo luật này trao cho nhánh hành pháp quyền đáp trả các hành vi thương mại không công bằng của nước ngoài sau khi tiến hành điều tra chính thức.

Mặc dù Nhà Trắng chưa đưa ra thời điểm cụ thể triển khai các mức thuế mới nhưng cho biết chúng có thể có hiệu lực sớm nhất vào tháng 1/2027. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thông báo sẽ tổ chức các phiên điều trần về những mức thuế này và cuộc điều tra các hành vi thương mại không công bằng vào ngày 25/1.

Đây là đợt áp thuế lớn thứ hai dựa trên Điều 301. Trước đó, hồi tháng 7, Nhà Trắng công bố một loạt biện pháp thuế quan áp dụng với hơn 80 quốc gia, trong đó có Anh, Mexico và Canada, với cáo buộc các nước này không thực thi lệnh cấm lao động cưỡng bức. Một vụ kiện nhằm phản đối các mức thuế đó đang chờ Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đưa ra phán quyết.

Các biện pháp thuế quan đang vấp phải sự phản đối của nhiều cử tri Mỹ. Phòng thí nghiệm Ngân sách Yale ước tính các mức thuế hiện hành đã khiến mỗi hộ gia đình Mỹ phải gánh thêm khoảng 900 USD chi phí mỗi năm.