Theo tờ Korea Times, Tòa án cấp cao Seoul ngày 29/4 đã tiến hành phiên xử phúc thẩm vụ án của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Cụ thể, tòa án đã tăng mức án của ông Yoon lên 7 năm tù, cao hơn so với mức án 5 năm tù được đưa ra tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1. Thẩm phán cũng kết luận cựu Tổng thống phạm tội lạm dụng quyền lực, cản trở công vụ và làm giả giấy tờ liên quan việc xử lý tuyên bố thiết quân luật.

"Với tư cách là Tổng thống đương nhiệm tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông Yoon có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ hiến pháp và quyền tự do của người dân, nhưng thay vào đó lại làm gia tăng bất ổn xã hội", Thẩm phán Yoon Seong-sik cho biết.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Tại phiên xử phúc thẩm, thẩm phán cũng giữ nguyên kết luận có tội đối với việc ông Yoon ra lệnh xóa nhật ký cuộc gọi từ điện thoại bảo mật của một số quan chức, trong đó có cựu lãnh đạo cơ quan phản gián quân đội.

Về hành vi cản trở điều tra, tòa cho rằng ông Yoon đã lợi dụng lực lượng an ninh Tổng thống để ngăn chặn các điều tra viên thực thi lệnh bắt giữ hợp pháp sau khi ông bị luận tội. Dù không có chỉ đạo trực tiếp, tòa nhận định ông vẫn phải chịu trách nhiệm với vai trò "kích động" hành vi này.

Đáng chú ý, tòa phúc thẩm còn xác định ông Yoon đã tìm cách "định hướng dư luận quốc tế" bằng việc chỉ đạo cung cấp thông tin sai lệch cho báo chí nước ngoài, cụ thể là khẳng định các nghị sĩ không bị cấm vào tòa nhà quốc hội trong thời gian thiết quân luật - một cáo buộc mà trước đó ông được tuyên vô tội ở cấp sơ thẩm.

Trong suốt phiên xử, ông Yoon đã giữ thái độ im lặng, gần như không bộc lộ cảm xúc ngay cả khi mức án bị tăng nặng. Sau phán quyết, nhóm luật sư của cựu Tổng thống cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Theo tờ The Korea Times, bản án này tách biệt với bản án chung thân được Tòa án Quận Trung tâm Seoul đưa ra đối với ông Yoon ngày 19/2.