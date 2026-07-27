Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị tuyên phạt tù treo. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, tòa án tuyên phạt cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol 18 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo trong thời gian 3 năm, sau khi kết luận ông phạm tội đưa ra các tuyên bố sai sự thật khi còn là ứng cử viên tổng thống của đảng đối lập Quyền lực Nhân dân (PPP) trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 3/2022.

Nếu bản án được giữ nguyên sau quá trình kháng cáo, đảng PPP sẽ buộc phải hoàn trả 39,7 tỷ Won tiền chi phí tranh cử mà Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc đã hoàn lại cho đảng này sau chiến thắng của ông Yoon trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.

Theo luật bầu cử Hàn Quốc, các đảng chính trị sẽ được hoàn trả chi phí vận động tranh cử nếu ứng cử viên tổng thống của họ giành được ít nhất 15% số phiếu bầu. Tuy nhiên, nếu ứng cử viên đó bị tuyên phạt từ 1 triệu Won trở lên hoặc bị kết án tù vì vi phạm luật bầu cử, đảng sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền đã được hoàn trả trước đó.

Ngay sau khi bản án được tuyên, các luật sư của ông Yoon đã nộp đơn kháng cáo.

Trong một tuyên bố, nhóm luật sư cho biết: "Phán quyết này rất đáng tiếc và chúng tôi tin có sai sót nghiêm trọng trong việc xác định sự thật cũng như áp dụng luật".

Trước đó, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong-ki đứng đầu đã truy tố ông Yoon với cáo buộc đưa ra tuyên bố sai sự thật tại một sự kiện báo chí vào tháng 12/2021 rằng ông chưa từng giới thiệu luật sư cho một cựu quan chức thuế.

Ông Yoon cũng bị buộc tội nói dối trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1/2022. Khi đó, ông cho biết một quan chức của đảng đã giới thiệu ông với pháp sư Jeon Seong-bae và phủ nhận cùng vợ là bà Kim Keon Hee gặp ông Jeon.

Tòa án kết luận ông Yoon phạm tội đối với cả hai cáo buộc, chấp nhận lập luận của nhóm công tố viên đặc biệt rằng chính ông Yoon đã giới thiệu vị luật sư cho cựu quan chức ngành thuế và ông cũng đã gặp ông Jeon thông qua sự giới thiệu của vợ mình, trái với những gì ông từng tuyên bố công khai.