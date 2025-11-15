"CLB Đông Á Thanh Hóa thông báo: sau các cuộc thảo luận đầy tôn trọng và thấu hiểu giữa hai bên, HLV trưởng Choi Won Kwon và CLB Thanh Hóa thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động, có hiệu lực ngay lập tức", đội bóng xứ Thanh thông báo trong tối 15/11.

Về lý do hai bên chia tay, đại diện CLB Thanh Hóa cho biết: "Kể từ khi tiếp nhận vai trò thuyền trưởng cách đây ba tháng, HLV Choi Won Kwon mang đến sự chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật mạnh mẽ cho đội bóng, giúp Thanh Hóa FC đạt được những kết quả nhất định trong giai đoạn đầu của mùa giải LPBank V-League 2025/26. CLB chân thành ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu của ông.

HLV Choi Won Kwon và Thanh Hóa chia tay nhau.

Tuy nhiên, trong bối cảnh CLB Thanh Hóa đang thực hiện công tác tái cấu trúc tài chính và điều chỉnh nguồn lực để đảm bảo sự ổn định lâu dài và phát triển bền vững, Ban lãnh đạo CLB buộc phải đưa ra một số quyết định khó khăn nhưng cần thiết, trong đó có việc chấm dứt hợp đồng HLV hiện tại".

Sau khi chia tay HLV người Hàn Quốc, Thanh Hóa đang tìm người phù hợp ngồi "ghế nóng". Trước mắt, có thể trợ lý Mai Xuân Hợp dẫn dắt đội bóng xứ Thanh.