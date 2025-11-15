Chiều 14/11, CLB CAHN có trận đấu giao hữu quốc tế với CLB Lion City Sailors Football tại Singapore. Đây là bước chạy đà cần thiết trước khi thầy trò HLV Polking quay trở lại với các mục tiêu quan trọng tại đấu trường trong nước và quốc tế ở mùa giải 2025/26.

Văn Hậu đeo băng đội trưởng CAHN.

Đáng chú ý trong trận đấu này, hậu vệ Đoàn Văn Hậu được HLV Polking sử dụng ở đội hình xuất phát. Những hình ảnh thi đấu của Văn Hậu cho thấy anh hoàn toàn bình phục chấn thương.

Đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tất cả đều tin tưởng cầu thủ sinh năm 1999 trở lại với V-League cũng như tuyển Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian.

Hình ảnh thi đấu của Văn Hậu.

Văn Hậu dính chấn thương và điều trị trong suốt 2 năm qua. Có thời điểm nhiều người nghĩ hậu vệ này phải giải nghệ, nhưng anh vẫn nỗ lực tập luyện và chuẩn bị cho ngày tái xuất.

Việc Văn Hậu có thể thi đấu không chỉ mang tới tin vui cho CAHN, mà còn với tuyển Việt Nam. Trong thời gian tới, nếu HLV Kim Sang Sik triệu tập Văn Hậu trở lại ĐTQG, sự cạnh tranh ở vị trí hậu vệ trái có thể rất khốc liệt.