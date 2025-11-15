Chia tay CLB Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM), Quế Ngọc Hải đầu quân cho Thanh Hóa đầu mùa giải 2025/26. Anh là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của đội bóng xứ Thanh mùa này.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Quế Ngọc Hải được đội bóng đồng ý thanh lý hợp đồng chỉ sau 11 vòng tại V-League. Bến đỗ mới của trung vệ người Nghệ An là SHB Đà Nẵng với bản hợp đồng dài 2,5 năm.

Đầu tháng 12, trung vệ người xứ Nghệ chính thức tập luyện ở đội bóng sông Hàn. Quế Ngọc Hải được kỳ vọng mang đến yếu tố thủ lĩnh- điều đang rất thiếu ở SHB.Đà Nẵng, trong chặng đường còn lại ở V-League 2025/26 lẫn 2 mùa giải kế tiếp.

Quế Ngọc Hải chia tay CLB Thanh Hóa.

Ngoài Quế Ngọc Hải, ngoại binh Lucas Ribamar và chân sút trẻ Võ Nguyên Hoàng cũng chia tay CLB Thanh Hóa. Bộ đôi này cũng nối gót Quế Ngọc Hải cập bến đội bóng sông Hàn. SHB.Đà Nẵng cũng đang "săn" thêm 1 thủ môn, bổ sung cho vị trí khuyết do chấn thương của thủ thành số 1 Bùi Tiến Dũng.