Sự im lặng đáng sợ từ FIFA

Trong những ngày bị bao phủ bởi hoài nghi và chỉ trích, LĐBĐ Malaysia (FAM) lại đứng trước một trạng thái quen thuộc: chờ đợi.

Quyền Chủ tịch Datuk Mohd Yusoff Mahadi xác nhận FAM vẫn chưa nhận được bản giải trình đầy đủ từ FIFA, liên quan đến phán quyết giữ nguyên án phạt đối với 7 cầu thủ bị cáo buộc gian lận giấy tờ.

FAM chưa nhận được giải thích chi tiết của FIFA về việc bác bỏ kháng cáo. Ảnh: NST

Ông Yusoff tuyên bố FAM đã nộp yêu cầu đúng hạn và đang làm mọi thủ tục theo quy định.

“Chúng tôi đã gửi yêu cầu đúng thời gian quy định. Đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi”, ông nói.

Ông cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng FAM chậm trễ hay không làm đúng trách nhiệm trong 10 ngày cho phép (hết hạn hôm 13/11): “Không có chuyện chúng tôi bỏ lỡ thời hạn. Chúng tôi làm đúng quy trình”.

Nhưng sự chờ đợi kéo dài khiến mọi việc trở nên bức bối. Theo quy định, FAM phải nhận được văn bản giải trình trước khi chuyển hồ sơ lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Vì vậy, mọi bước tiếp theo – từ phân tích lý do, chuẩn bị lập luận đến xây dựng kế hoạch pháp lý – đều bị treo lơ lửng. Khi chưa có lý do bằng văn bản, họ không thể biết mình đang phải đối mặt với điều gì.

Cả 7 cầu thủ vẫn bị treo giò 12 tháng. FAM vẫn phải nộp phạt. Nhưng đến hiện tại, theo lời những người trong cuộc, họ vẫn chưa nắm rõ vì sao FIFA bác đơn kháng cáo.

Văn phòng FAM lúc này bao trùm bởi sự mỏi mệt, khi rơi vào trạng thái chờ đợi quyết định từ bên ngoài thay vì chủ động định hình số phận của mình.

Khi FAM chờ văn bản từ FIFA, dư luận lại nhìn vào trận thua 0-11 của U17 Malaysia trước Croatia như lời nhắc nhở khác về tình trạng của bóng đá nước nhà.

Hai câu chuyện không liên quan trực tiếp. Tuy vậy, những người trong ngành gần như thống nhất chúng phản chiếu cùng một vấn đề: Malaysia thường phản ứng sau biến cố, thay vì chuẩn bị trước để tránh chúng.

Thực trạng đáng lo

Trên NST, nhà báo nổi tiếng Ajitpal Singh viết: “Kết quả là lời nhắc đầy cay đắng về vị thế thật sự của bóng đá Malaysia. Croatia khiến chúng ta trông như những đứa trẻ mẫu giáo. Họ vượt trội ở mọi khía cạnh, từng đường chuyền, từng pha di chuyển, từng tình huống pressing đều có ý đồ rõ ràng”.

Gần đây, Tsuneyasu Miyamoto, chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản, tuyên bố có cơ sở để nghĩ về trận chung kết World Cup 2026. Họ thắng Brazil 3-2 tháng trước, vừa hạ Ghana 2-0.

Thất bại của U17 Malaysia và kế hoạch của FAM một lần nữa bị chỉ trích. Ảnh: NST

Ajitpal Singh lấy đó làm ví dụ: “Nhật Bản đi trước bóng đá Malaysia 20 năm. Họ khởi động cuộc cách mạng bóng đá không phải bằng bản thông cáo báo chí, mà bằng kế hoạch thật sự”.

“Nhật Bản chuẩn bị cho tương lai. Malaysia chuẩn bị… hồ sơ”, Singh bình luận. “Họ đang chuẩn bị cho trận chung kết World Cup. Chúng ta thì chuẩn bị… một lời giải thích khác”.

Từ đây, câu chuyện về đào tạo trẻ một lần nữa bị chỉ trích vì thiếu hiệu quả. “Điều đau lòng Malaysia không thiếu cầu thủ trẻ tài năng”, Singh nhấn mạnh.

“Xem bất kỳ giải trẻ nào, ta sẽ thấy sự sáng tạo, kỹ thuật và đam mê. Nhưng những điều đó bị ‘gọt bỏ’ dần khi các em bước vào hệ thống đào tạo”.

Nhật Bản hay Croatia – đội vừa giành vé World Cup 2026, xây dựng thành công văn hóa bóng đá, có hệ thống đào tạo, và quan trọng nhất là cách dạy tư duy như ông Jonassen đề cập.

Gần đây, video các cầu thủ trẻ Nhật Bản bắt chước kỹ năng của Cristiano Ronaldo lan truyền mạnh mẽ: kỹ thuật toàn diện, động tác sắc nét.

Một cựu quan chức FAM thừa nhận với NST rằng các cầu thủ trẻ Malaysia giỏi nhất hiện nay đều không thể làm như vậy.

“Chúng ta phải tự hỏi các cầu thủ trẻ Malaysia được dạy những gì ở Học viện quốc gia, trung tâm các bang và CLB?”, ông Singh nêu vấn đề.

Theo nhà báo, cầu thủ trẻ Malaysia được dạy kiểu “đợi lệnh”: đợi HLV chỉ dẫn; đợi HLV hét; đợi bài vở; đợi kế hoạch từ trên. Không thể ứng biến, họ sụp đổ. Giống như cách FAM đang bối rối… đợi FIFA.