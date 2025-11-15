Dù thi đấu rất cố gắng nhưng U22 Việt Nam vẫn nhận kết quả thua 0-1 trước U22 Uzbekistan tại Panda Cup 2025. Đánh giá về trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "Các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu với tinh thần quyết tâm và kỷ luật. Chúng tôi gặp đối thủ rất mạnh, có tổ chức tốt và nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Dù nhận bàn thua sớm, đội vẫn giữ được sự bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh và tìm lại nhịp độ thi đấu. Tôi hài lòng với nỗ lực và thái độ của các cầu thủ, dù vẫn còn những điểm phải cải thiện trong khâu xử lý cuối và khả năng duy trì nhịp pressing".

U22 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực.

"Bàn thua sớm tạo ra những thay đổi nhất định, nhưng điều quan trọng là U22 Việt Nam giữ được sự ổn định và không bị cuốn theo đối thủ. Chúng tôi cố gắng kiên trì với ý đồ chiến thuật ban đầu, chỉ điều chỉnh về cách pressing và tiếp cận nửa sau hiệp 1. Điều tôi rất hài lòng là các cầu thủ dù nhận bàn thua sớm nhưng không buông xuôi, thi đấu tập trung, nỗ lực tìm cơ hội gỡ hòa, chỉ là thiếu may mắn", HLV Hồng Vinh nói thêm.

HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận trận thua của U22 Việt Nam là rất đáng tiếc, tuy nhiên ở một trận giao hữu quốc tế thì vấn đề thành tích không phải là quan trọng.

"Chúng tôi tiếc vì cầu thủ tạo ra một số cơ hội tốt nhưng thiếu một chút chính xác và quyết đoán ở những tình huống cuối cùng. Tuy nhiên, đây là giải đấu giao hữu quốc tế, mục tiêu của U22 Việt Nam là xây dựng đội hình, kiểm tra con người và tích lũy kinh nghiệm để hướng tới các giải chính thức sắp tới. Qua trận đấu các cầu thủ sẽ họp rút kinh nghiệm nhìn lại trận đấu này, qua đó trưởng thành hơn", HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

U22 Việt Nam trưởng thành sau từng trận.

Về trận gặp U22 Hàn Quốc sắp tới, ông Vinh cho biết: "U22 Hàn Quốc là đội bóng có chất lượng cao, di chuyển nhiều, tốc độ tốt và chơi rất hiện đại. U22 Việt Nam sẽ phân tích lại trận thua U22 Uzbekistan, cân nhắc thể trạng của từng cầu thủ và có những điều chỉnh hợp lý.

Mục tiêu của U22 Việt Nam là thi đấu tổ chức hơn, giữ cự ly đội hình, và cải thiện chất lượng trong những pha xử lý cuối cùng. Đồng thời, chúng tôi tạo cơ hội cho những cầu thủ có thêm thời gian thi đấu để đánh giá tổng thể lực lượng".