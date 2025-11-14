Bà N.T.M (54 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng mệt lả, phù toàn thân, tiểu rất ít, xét nghiệm cho thấy nồng độ ure và creatinin trong máu tăng cao, biểu hiện của suy thận cấp nặng kèm nhiễm độc niệu.

Nếu người bệnh không được lọc máu kịp thời, các chất độc tích tụ sẽ gây rối loạn điện giải, hôn mê, phù phổi cấp và có thể tử vong trong thời gian ngắn.

Tại Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu suy thận cấp, tiến hành lọc máu liên tục 4 lần cho người bệnh trong chưa đầy một tuần. Việc lọc máu giúp loại bỏ độc chất, ổn định môi trường nội môi, duy trì sự sống cho bệnh nhân trong giai đoạn nguy kịch.

Suy thận ở giai đoạn cuối khiến người bệnh có nguy cơ phải lọc máu suốt đời. Ảnh: Ngọc Lê.

Khi tình trạng tạm ổn định, điều khiến các bác sĩ trăn trở là vì sao một người không có tiền sử bệnh thận lại suy thận cấp tiến triển nhanh như vậy?

Bà M. được chỉ định sinh thiết thận - kỹ thuật chuyên sâu giúp xác định chính xác bản chất tổn thương trong thận.

Kết quả mô bệnh học cho thấy xuất hiện hình ảnh viêm cầu thận hình liềm, điển hình cho viêm cầu thận tiến triển nhanh. Đây là một bệnh lý hiếm gặp, tiến triển cực nhanh, có thể hủy hoại hoàn toàn chức năng thận chỉ trong vài tuần.

Nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị đúng hướng, người bệnh sẽ vĩnh viễn phụ thuộc vào lọc máu hoặc ghép thận. Chính việc sinh thiết thận kịp thời và đọc kết quả chính xác đã mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, nhóm bác sĩ đã lập phác đồ điều trị tích cực và đa mũi nhọn:

- Thay huyết tương: tiến hành 3 lần, giúp loại bỏ nhanh các tự kháng thể và yếu tố gây viêm trong máu - tác nhân chính làm tổn thương cầu thận.

- Bolus Corticoid liều cao: sử dụng liều tấn công nhằm ức chế miễn dịch, khống chế quá trình viêm và ngăn chặn tổn thương lan rộng.

- Điều trị hỗ trợ toàn diện: kiểm soát huyết áp, cân bằng điện giải, theo dõi sát huyết động, đồng thời duy trì lọc máu định kỳ cho đến khi thận tự hoạt động trở lại.

Mỗi bước điều trị đều được tính toán cẩn trọng để vừa bảo tồn tế bào thận, vừa tránh biến chứng.

Theo các bác sĩ, với viêm cầu thận tiến triển nhanh, thời gian chính là yếu tố sống còn, chậm trễ vài ngày có thể khiến thận tổn thương không thể phục hồi.

Sau đợt điều trị đầu tiên, những tín hiệu tích cực dần xuất hiện. Lượng nước tiểu của bệnh nhân tăng trở lại. Các chỉ số ure, creatinin trong máu giảm ngoạn mục. Tình trạng phù giảm nhanh, huyết áp ổn định, sức khỏe phục hồi.

Điều đáng mừng nhất là bệnh nhân không còn cần lọc máu, chức năng thận gần như trở về bình thường. Các bác sĩ ví đây là “cuộc giải cứu quả thận” ngoạn mục từ hiệu quả của chẩn đoán chính xác, can thiệp kịp thời và ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh lý thận nặng.

Qua trường hợp của bà M., các bác sĩ khuyến cáo việc phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm có thể cứu vãn hoàn toàn chức năng thận, tránh phải lọc máu suốt đời.

Các kỹ thuật chuyên sâu tại tuyến trung ương như sinh thiết thận, thay huyết tương, điều trị ức chế miễn dịch liều cao đóng vai trò then chốt trong việc hồi phục chức năng thận.

Viêm cầu thận tiến triển nhanh (RPGN) là bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, diễn biến chỉ trong vài tuần. Người dân khi có các biểu hiện như tiểu ít, tiểu máu, phù, tăng huyết áp cần đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám sớm.

Ca mổ kéo dài 8 giờ cứu người đàn ông bị ung thư thận Ca mổ kéo dài 8 giờ liên tục với sự phối hợp của 4 ê-kíp bác sĩ chuyên khoa tiết niệu, gan mật, tim - mạch máu và gây mê hồi sức đã cứu sống người đàn ông bị ung thư thận với huyết khối bướu lớn.

Nam thanh niên 21 tuổi suy thận cấp khi tự điều trị nghi ngộ độc bánh mì H.H. chậm trễ đến bệnh viện vì nghĩ đau bụng thông thường, chỉ uống thuốc tiêu chảy. Khi vào cấp cứu, nam bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng huyết nặng, suy thận cấp.