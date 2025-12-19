Chiều 19/12, Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” và cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông”.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết lễ trao giải nhằm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của lực lượng CSGT qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt giải trong hai cuộc thi.

Cũng theo Cục trưởng Cục CSGT, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự xã hội trên các tuyến giao thông của lực lượng CSGT đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, giao thông vận tải phát triển mạnh với đa dạng loại hình, số lượng phương tiện gia tăng nhanh trong khi kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập, quỹ đất dành cho giao thông còn hạn chế. Đặc biệt, một bộ phận người dân tham gia giao thông vẫn còn hạn chế về kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, lực lượng CSGT cũng có những thuận lợi khi áp dụng các thành tựu khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT phát biểu. Ảnh: Đình Hiếu

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình chia sẻ: “Như tối hôm qua, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33, nhiều ý kiến cho rằng lực lượng CSGT nên tắt camera AI để người dân thoải mái vui chơi, nhưng chúng tôi vẫn duy trì hoạt động này 24/24h. Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng đã triển khai nhiều ứng dụng phục vụ người dân, trong đó nổi bật là việc tăng cường tương tác thông qua VNeTraffic.

Cục trưởng Cục CSGT cho biết thêm, mỗi ngày, thông qua ứng dụng VNeTraffic, lực lượng chức năng nhận được hàng nghìn tin báo phản ánh vi phạm giao thông. Bên cạnh đó, qua các nền tảng mạng xã hội, Cục CSGT cũng tiếp nhận hàng nghìn thông tin phản ánh liên quan đến tình hình giao thông và xây dựng lực lượng, cho thấy sự tham gia của người dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày càng mạnh mẽ.