LỜI TÒA SOẠN Mỗi năm, người Việt chi khoảng 2 tỷ USD để ra nước ngoài điều trị ung thư. Nhiều người tìm đến những bệnh viện danh tiếng với các phương pháp tiên tiến, hy vọng giành lại sự sống. Có người đã chiến thắng bệnh tật, nhưng cũng không ít trường hợp rơi vào cảnh tốn tiền mà bệnh tình trầm trọng hơn, phải về nước tiếp tục chữa trị. Báo VietNamNet đăng tải tuyến bài "Những lý do bất ngờ khi ra nước ngoài chữa ung thư", hé lộ những câu chuyện thực tế, giúp người bệnh có lựa chọn tốt nhất trong điều trị. Bài 1: Đưa bố mẹ ra nước ngoài chữa ung thư một cách báo hiếu Bài 2: Hai rủi ro khi chữa ung thư tại nước ngoài Bài 3: Người đàn ông quyết định không bán nhà, ở Việt Nam chữa ung thư gan

Xơ gan, ung thư gan do chủ quan

Ông Phan Thanh Minh (sinh năm 1968, sống tại Dĩ An, TPHCM) đã trải qua hành trình dài đối mặt với ung thư gan. Gần 7 năm đầy thử thách với nhiều bài học trong đó có quyết định không đi nước ngoài chữa bệnh.

Hơn ba thập kỷ trước, ông Minh đã được chẩn đoán mắc viêm gan B nhưng không xem căn bệnh này là nghiêm trọng. Không điều trị, không kiêng cữ, ông Minh dần lãng quên căn bệnh, thậm chí thường xuyên uống rượu bia.

Sự chủ quan ấy kéo dài cho đến tháng 5/2018, khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi bất thường, ông Minh đi khám. Bác sĩ phát hiện gan và lách của nam bệnh nhân bị sưng nên kê thuốc uống trong một tháng. Sau khi hết thuốc, ông Minh tiếp tục sinh hoạt như cũ.

Đến tháng 9/2018, cảm giác mệt mỏi quay lại, ông tái khám và nhận kết quả sững sờ: Tải lượng virus viêm gan B cao ngất ngưởng, men gan tăng gấp 5-8 lần, chỉ số AFP (dấu hiệu cảnh báo ung thư gan) đạt 35, vượt xa ngưỡng bình thường (dưới 10). Bác sĩ kê thuốc cho ông Minh nhưng trong lần tái khám, tình trạng chỉ cải thiện chút ít.

Ông Minh (bên phải) trong buổi chia sẻ về chữa bệnh ung thư. Ảnh: P.Q.

Ông Minh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM khám. Kết quả siêu âm độ đàn hồi gan cho thấy nam bệnh nhân đã bị xơ gan giai đoạn F4 - mức nghiêm trọng nhất. Chỉ 15 ngày sau, một tin dữ khác ập đến: Siêu âm phát hiện khối u gan kích thước 17mm.

Bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xác nhận: “U chưa di căn”. Từ “di căn” như một nhát dao, xác nhận ông Minh đã mắc ung thư gan. Bác sĩ giới thiệu ông sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu.

Đêm đó, ông Minh và người thân mất ngủ, tâm trí ngập tràn nỗi sợ hãi. Xơ gan giai đoạn cuối, nay lại thêm ung thư gan, ông lo lắng tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian?

Trong cơn hoang mang, ông Minh đã nghĩ đến việc đi Singapore chữa trị, dù phải bán mảnh đất hàng chục tỷ đồng. Nhưng những câu chuyện từ người thân từng đi nước ngoài chữa ung thư khiến ông đắn đo, chùn bước.

“Một người em kể về mẹ vợ từng điều trị ung thư gan ở Singapore, tiêu tốn nhiều tiền nhưng vẫn không qua khỏi sau 5 năm. Chị họ tôi cũng chia sẻ câu chuyện tương tự về chồng, người dù có điều kiện tài chính nhưng không đạt kết quả như mong đợi khi ra nước ngoài. Những câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ lại”, ông Minh nói.

Lựa chọn đúng đắn

Nam bệnh nhân quyết định tham khảo thêm ý kiến từ một bệnh viện tư tại TPHCM. Bác sĩ giải thích rằng ông Minh mắc ung thư gan nguyên phát (HCC) và có ba lựa chọn: Phẫu thuật, đốt u hoặc nút hóa chất. Bác sĩ phân tích, Việt Nam có các bệnh viện uy tín với chi phí thấp hơn nhiều và rào cản ngôn ngữ ở nước ngoài có thể gây khó khăn trong giao tiếp với bác sĩ.

Cuối cùng, ông Minh chọn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sử dụng bảo hiểm y tế để giảm gánh nặng tài chính.

“Tại đây, tôi gặp nhiều bệnh nhân với những câu chuyện truyền cảm hứng. Một người trẻ hơn tôi cả chục tuổi, mắc ung thư gan nhưng vẫn lạc quan dù có con nhỏ mới 3 tuổi. Những bệnh nhân khác cũng mắc ung thư gan trên nền viêm gan B, đã sống hơn 5 năm và vẫn tràn đầy nghị lực. Những cuộc gặp gỡ ấy giúp tôi tìm thấy động lực để tiếp tục chiến đấu”, ông Minh nhớ lại.

Ông tham gia một nhóm ca hát dành cho bệnh nhân ung thư, nơi chia sẻ, động viên nhau vượt qua khó khăn. Những buổi văn nghệ không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp ông quên đi bệnh tật, tìm lại sự lạc quan.

Suốt thời gian qua, ông Minh tuân thủ nghiêm ngặt lịch tái khám và điều trị theo Tây y. Những lúc mệt mỏi, ông ngậm một lát sâm mật ong để làm ấm cơ thể.

Nhìn lại, ông Minh cảm thấy biết ơn vì đã không bán đất để ra nước ngoài chữa trị.

“Nhiều người hỏi tôi có nên ra nước ngoài chữa ung thư. Tôi không khuyên họ đi hay ở, nhưng với tôi, quyết định ở lại Việt Nam là đúng đắn. Dù bệnh viện đôi khi đông, phải chen chúc, hay thỉnh thoảng gặp thái độ không như ý từ nhân viên y tế, tôi vẫn thấy hạnh phúc vì mình còn sống, còn hy vọng”, người đàn ông này chia sẻ.