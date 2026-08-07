Thông tin về bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu là một trong những loại thông tin thiết yếu cần được cung cấp, cảnh báo kịp thời đến người dân các vùng chịu ảnh hưởng.

Trong công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu, công tác truyền thông và cảnh báo sớm đã được xác định đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ tính mạng người dân và nâng cao năng lực ứng phó tại cơ sở.

Từ nay đến hết năm 2026, tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng, chống thiên tai.

Ngày 8/6, nhằm quán triệt chủ trương, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thông báo 117 ngày 4/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026, Chính phủ đã ra Nghị quyết 210 về kế hoạch hành động thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại thông báo 117.

Kế hoạch hành động này cũng hướng tới tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội, trong đó xác định công tác phòng, chống thiên tai là một cấu phần của phát triển bền vững, gắn với bảo đảm an ninh con người, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng và ổn định xã hội; định hướng chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động...

Theo kế hoạch, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian từ nay đến hết năm 2026 là nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo; chuyển mạnh từ cảnh báo hiện tượng sang cảnh báo tác động, chi tiết đến từng địa bàn.

Với UBND các tỉnh, thành phố, Chính phủ cũng yêu cầu nâng cao chất lượng cảnh báo và truyền tin đến người dân. Chuyển mạnh từ cảnh báo hiện tượng sang cảnh báo tác động, chi tiết đến từng địa bàn. Ví dụ như khu vực nào có thể ngập, bị chia cắt, tuyến đường nào bị cấm, hộ dân nào cần sơ tán…

UBND các tỉnh, thành phố cũng cần kết hợp đa dạng kênh truyền tin để cảnh báo đến đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm, thông qua chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các hình thức như truyền hình, phát thanh, loa truyền thanh, tin nhắn, mạng xã hội...

Trường hợp không có sóng điện thoại hoặc mất điện, các địa phương phải bố trí phương án truyền tin thay thế bằng loa truyền thanh, loa lưu động, bộ đàm, lực lượng trực tiếp đến từng hộ dân và các hình thức thông tin phù hợp khác. Nội dung cảnh báo phải ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm dân cư từng địa bàn.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí có trách nhiệm phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu; đẩy mạnh thông tin dự báo, cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; lan tỏa các mô hình, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân liên quan đến công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu.