Chia sẻ tại một sự kiện truyền thông thay đổi hành vi dựa vào cộng đồng được tổ chức mới đây tại xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị), bà Hồ Thị Kiêm, thành viên cộng đồng dân cư tại thôn Pa Hy thuộc xã miền núi này cho hay: Biến đổi khí hậu đang trở thành một vấn đề lớn của toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người, đặc biệt là người lớn tuổi trong gia đình.

Những hiện tượng như nắng nóng kéo dài, mưa bão bất thường, ngập lụt hay dịch bệnh ngày càng gia tăng khiến sức khỏe và cuộc sống của người cao tuổi gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc xây dựng những hành vi thích ứng tích cực cho người lớn tuổi trong gia đình là điều vô cùng cần thiết.

Từ thực tế đó, bà Kiêm đề xuất, trước tiên, các thành viên trong gia đình cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho ông bà, cha mẹ trước tác động của thời tiết cực đoan. Khi nhiệt độ tăng cao, người lớn tuổi rất dễ bị mất nước, say nắng hoặc các bệnh về tim mạch.

Thành viên gia đình cũng cần nhắc nhở người lớn tuổi uống đủ nước, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và hạn chế ra ngoài vào buổi trưa nắng gắt. Vào mùa mưa bão, cần chuẩn bị sẵn thuốc men, đèn pin, nước sạch và các vật dụng cần thiết để ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, gia đình cũng nên hình thành những thói quen sống thân thiện với môi trường. Những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, tắt các thiết bị khi không sử dụng, hạn chế dùng túi nilon hay trồng thêm cây xanh quanh nhà đều góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, sự quan tâm về tinh thần cũng rất quan trọng. Người lớn tuổi thường cảm thấy lo lắng trước những thay đổi của thời tiết và cuộc sống. Vì vậy, con cháu cần thường xuyên trò chuyện, động viên và chia sẻ với ông bà, cha mẹ để họ cảm thấy an tâm hơn. “Một gia đình đoàn kết, biết yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau sẽ có khả năng thích nghi tốt hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu”, bà Kiêm nêu ý kiến.

Ông Hồ Văn Bốn chia sẻ tại sự kiện truyền thông thay đổi hành vi dựa vào cộng đồng diễn ra ngày 27/5 tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Cũng tại sự kiện truyền thông diễn ra ngày 27/5 ở xã Đakrông, ông Hồ Văn Bốn, người dân sống ở thôn Vùng Kho đã kể câu chuyện tại gia đình mình với mong muốn góp phần lan tỏa sự yêu thương, đoàn kết và trách nhiệm trong cộng đồng.

Theo chia sẻ của ông Bốn, ông và vợ đều là người khuyết tật. Cuộc sống của vợ chồng ông hiện còn rất nhiều khó khăn, vất vả khi phải lo từng bữa ăn, chăm sóc 2 con nhỏ và gánh vác cuộc sống gia đình mỗi ngày.

Dù bản thân là người khuyết tật nhưng ông Bốn luôn cố gắng làm mọi việc có thể để chia sẻ cùng vợ con, như cùng nấu ăn, làm việc nhà, chăm con, đưa con đi học và cùng nhau vượt qua từng khó khăn trong cuộc sống.

“Tôi hiểu rằng phụ nữ, nhất là phụ nữ khuyết tật, đã chịu rất nhiều thiệt thòi nên càng cần được yêu thương, quan tâm và sẻ chia nhiều hơn. Tôi luôn mong muốn nam giới không khuyết tật nói chung và khuyết tật như tôi nói riêng biết yêu thương, sẻ chia và hỗ trợ phụ nữ nhiều hơn.

Là người đàn ông, chúng ta hãy biết quan tâm từ những điều nhỏ nhất như cùng làm việc nhà, động viên nhau lúc khó khăn, tôn trọng và lắng nghe phụ nữ. Một lời hỏi thăm, một hành động giúp đỡ chân thành cũng đủ làm cho phụ nữ cảm thấy được yêu thương và có thêm động lực trong cuộc sống”, ông Bốn bộc bạch.

Bà Edel Cribbin, đại diện Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam nghe Phó Chủ tịch xã Đakrông Lê Minh Thanh (ngoài cùng bên trái) giới thiệu mô hình "Thôn tôi cùng hứa - Cùng ký - Cùng làm".

Ở góc độ của UBND xã Đakrông, trao đổi tại hội thảo khởi động chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi thích ứng với biến đổi khí hậu và ủng hộ vai trò của phụ nữ trong các quyết định liên quan đến sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, bà Lê Minh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã này nhấn mạnh: Biến đổi khí hậu không còn là lời cảnh báo xa xôi của tương lai.

Biến đổi khí hậu đang hiện hữu ngay trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta qua những hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai bão lũ thất thường, sự suy giảm nguồn nước và những tác động tiêu cực đến vụ mùa, sinh kế của hàng triệu người dân.

“Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng thiên nhiên đang lên tiếng, và con người chính là một phần nguyên nhân, nhưng đồng thời cũng phải là một phần của giải pháp. Đối phó với biến đổi khí hậu không chỉ là câu chuyện của các chính sách vĩ mô, của các nhà khoa học, mà cốt lõi nằm ở chính nhận thức và hành động hằng ngày của mỗi cá nhân chúng ta”, bà Thanh cho biết.

Chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi dựa vào cộng đồng đang được triển khai tại xã Đakrông (Quảng Trị) là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Tiến về phía trước” do Chính phủ Ireland tài trợ thông qua Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, với các đơn vị phối hợp triển khai gồm Plan International Việt Nam, CARE International Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu phát triển sáng kiến cộng đồng – RIC. Chương trình tập trung hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương gồm cộng đồng dân tộc thiểu số, phụ nữ, thanh thiếu niên và người khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị, Phú Thọ, Tuyên Quang nâng cao năng lực, tăng cường khả năng chống chịu trước lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan.