Lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng

Với mục đích tạo không gian để thanh thiếu nhi chia sẻ sáng kiến, lan tỏa các hành động tích cực và khẳng định vai trò của người trẻ trong ứng phó với một trong những thách thức lớn hiện nay, ngày 5/6, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Plan International Việt Nam tổ chức chương trình “Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu” tại Hà Nội.

Chương trình “Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu” có sự tham gia của hơn 250 đại biểu là thiếu nhi, sinh viên và cán bộ phụ trách Đội đến từ nhiều địa phương.

Biến đổi khí hậu đang ngày càng hiện hữu trong cuộc sống của trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam. Từ những đợt nắng nóng kéo dài, mưa lớn gây ngập úng ở đô thị cho đến bão lũ, sạt lở tại nhiều địa phương, các tác động của khí hậu cực đoan không còn là những dự báo trong tương lai mà đã trở thành trải nghiệm hằng ngày của nhiều người trẻ.

Chia sẻ tại chương trình “Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu”, ông Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn cho biết: Những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của thanh thiếu nhi trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Từ phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, đến các mô hình “Trường học xanh”, các hoạt động trồng cây, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ nguồn nước, phân loại rác tại nguồn và nhiều sáng kiến môi trường do chính thanh thiếu nhi đề xuất, thực hiện đã góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng”, ông Nam thông tin.

Ông Hoàng Thái Nam, Phó Trưởng ban Công tác Thanh Thiếu nhi Trung ương Đoàn cho biết: Nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của thanh thiếu nhi trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được triển khai thời gian qua.

Đại diện Trung ương Đoàn cũng nhấn mạnh: Việc trang bị kiến thức, kỹ năng, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động cho thế hệ trẻ trước những thách thức của biến đổi khí hậu không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục hay các tổ chức thanh thiếu nhi, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Đồng quan điểm, bà Carina Neset, thành viên Ban Giám đốc Plan International Việt Nam phân tích: Trẻ em và thanh niên không chỉ là những người sẽ sống cùng các tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai mà đang là những tác nhân tạo ra thay đổi ngay từ hôm nay. Khi được trao cơ hội, người trẻ hoàn toàn có thể nhận diện các thách thức tại cộng đồng, đề xuất giải pháp và huy động những người xung quanh cùng hành động.

“Đầu tư cho vai trò lãnh đạo của thanh thiếu niên là yếu tố thiết yếu để xây dựng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và hướng tới một tương lai phát triển bền vững”, đại diện Plan International Việt Nam nhận định.

Chia sẻ góc nhìn của người trẻ, em Nguyễn Vũ Bảo Khang, đại diện Học viện Thanh thiếu niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị, cho rằng: Thanh thiếu niên không chỉ là đối tượng chịu tác động mà còn là lực lượng tiên phong trong hành trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Với sức trẻ, tinh thần sáng tạo và khả năng tiếp cận khoa học công nghệ, người trẻ có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Cách tiếp cận giúp nâng cao nhận thức, trải nghiệm của thanh thiếu niên

Trong khuôn khổ chương trình, kết quả nghiên cứu về nhận thức, thái độ và hành vi của thanh niên đối với biến đổi khí hậu đã được giới thiệu. Nghiên cứu do nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng các thành viên trẻ từ Ban Tham vấn Thanh niên của Plan International thực hiện; trong đó người trẻ không chỉ tham gia với vai trò đối tượng khảo sát mà còn trực tiếp tham gia xây dựng công cụ nghiên cứu, thu thập thông tin và phân tích dữ liệu dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.

Đại diện nhóm nghiên cứu thanh niên, em Đỗ Hoàn Gia Trí chia sẻ rằng cách tiếp cận này giúp những kết quả nghiên cứu không đơn thuần là những nhận định về người trẻ mà còn phản ánh tiếng nói được hình thành từ chính trải nghiệm và quan sát của thanh niên trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu được triển khai tại Hà Nội và Quảng Trị với 454 phiếu khảo sát, 24 cuộc phỏng vấn sâu và 3 cuộc thảo luận nhóm, ghi nhận những góc nhìn đa dạng của thanh niên về các vấn đề môi trường và khí hậu.

Thanh thiếu niên không chỉ là đối tượng chịu tác động mà còn là lực lượng tiên phong trong hành trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh các tham luận, chương trình còn tạo diễn đàn để đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức phát triển và người trẻ cùng trao đổi về các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu nhi trong ứng phó với biến đổi khí hậu, từ giáo dục, truyền thông đến các sáng kiến cộng đồng và chính sách địa phương.

Trước đó, từ ngày 29/5 đến ngày 1/6/2026, cũng tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Plan International Việt Nam tổ chức Triển lãm “Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu” tại Ngày hội thế giới tuổi thơ.

Triển lãm đã giới thiệu nhiều sáng kiến, mô hình, sản phẩm truyền thông sáng tạo và các tác phẩm nghệ thuật của thanh thiếu nhi trên cả nước, tiêu biểu là các mô hình của thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị về chủ đề bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động, chương trình kể trên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo thiếu nhi, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng xã hội, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hành động ứng phó với biến đổi khí hậu từ thế hệ trẻ Việt Nam.